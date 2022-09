Prodigy Technovations annuncia l'innovativo analizzatore di protocollo PCIeGen3/4

BENGALURU, India, 21 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd, una società con sede a Bangalore, presenta il suo analizzatore di protocollo PCIeGen3/4-PA PCIe che supporta velocità di 2.5, 5.0, 8.0 e 16 GT/sec. L'analizzatore di protocollo PCIeGen3/4 è utilizzato per lo sviluppo e la convalida dell'interfaccia PCIe per bus M.2, U.2 e PCIe incorporato. Gli ingegneri che operano nel settore delle reti mobili, automobilistico e 5G utilizzano questo prodotto per eseguire il debug dei problemi di progettazione a livello di protocollo nel PCIe. PGY-PCIeGen3/4-PA fornisce la soluzione migliore del settore per monitorare e decodificare simultaneamente il traffico PCIe a 2.5GT/s a 16GT/s e supporta la decodifica del protocollo e l'analisi dei pacchetti TS1, TS2, DLLP e TLP. Viene fornita una panoramica dettagliata LTSSM per aiutare i progettisti a vedere le transizioni delle macchine in stato PCIe.

ll software PGY-PCIeGen3/4-PA è il migliore del settore nel decodificare e analizzare il traffico PCIe di memoria profonda, risparmiando tempo di debug. I progettisti possono selezionare e visualizzare rapidamente il parametro di interesse nel pacchetto TS1, TS2, DLLP o TLP. Visualizzazione separata di decodifica e analisi dei pacchetti di configurazione scambiati tra root complex e end point. Il software di generazione corrente GUI con diverse finestre fluttuanti e la flessibilità di visualizzare il contenuto del pacchetto richiesto facilitano il debug dei problemi di progettazione con la possibilità di nascondere e mostrare le colonne in modo flessibile. L'analisi LTSSM nel software fornisce una rappresentazione grafica dei diversi stati del layer di protocollo insieme alle informazioni del sottostato.

L'analizzatore di PROTOCOLLO PGY-PCIeGen3/4-PA fornisce una profondità di memoria di 64 GB per catturare il traffico di collegamento x4. L'analizzatore di protocollo PCIe supporta trigger sul contenuto dei pacchetti di protocollo e capacità trigger multilivello con istruzione "if-then-elseif". Ciò consente agli ingegneri di acquisire i dettagli del protocollo sulla condizione di trigger e di monitorare il bus PCIe su un periodo di tempo prolungato.

Le caratteristiche principali degli analizzatori di protocollo PGY-PCIeGen3/4-PA PCIe Gen3/4 sono:

