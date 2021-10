Produzione di colloidali puri: “La Hydromed di Schio un’azienda di eccellenza”

Vicenza, 15 ottobre 2021. I segreti di un’eccellenza tutta italiana, la Hydromed di Flavio Faccin, con sede a Schio in Veneto: è tra le prime aziende al mondo produttrice di colloidale puro, elemento essenziale per l’industria farmaceutica

È un progetto tutto italiano, che sin dal principio si è posto un obiettivo molto ambizioso: unire competenze di ambito elettrico, fisico e chimico con lo scopo di produrre elementi in forma colloidale sospesi in un composto disperdente di acqua distillata.

Parliamo della Hydromed, fondata dall’imprenditore Flavio Faccin, nel 2014 a Schio, in provincia di Vicenza.

In pochi anni l’azienda è arrivata ad essere molto competitiva sul mercato, tanto da esportare in 54 paesi e in tutti e cinque i continenti.

Nonostante già esistessero produttori di colloidali, infatti, la rivoluzione della Hydromed è stata quella di riuscire a produrre colloidali completamente puri e quindi privi di tutti quegli elementi tipici dei colloidali standard cone sali, nitrati, conservanti, coloranti, ecc.

“Si tratta di un progetto all’avanguardia, che ci ha permesso di far confluire nell’azienda specialisti e ricercatori da tutto il mondo”, sottolinea Flavio Faccin, imprenditore e fondatore della Hydromed.

“Ne andiamo molto fieri - prosegue Faccin - perché è grazie al loro lavoro che Hydromed è diventata una dei primi produttori mondiali di colloidali per uso umano, veterinario e vegetale”.

“I nostri colloidali sono assolutamente puri, non solo nella composizione, ma anche in ogni fase di preparazione. Per questo lo abbiamo voluto specificare anche nell’etichetta”, spiega ancora Faccin.

“La nostra produzione è brevettata e fa affidamento su una tecnologia all’avanguardia, tutta italiana., con il confezionamento del prodotto che avviene in un ambiente perfettamente sterile. Così facendo il prodotto rimane puro, senza mai entrare in contatto con gli agenti esterni dei macchinari o dei recipienti metallici”, continua entusiasticamente il produttore.

La Hydromed ha poi deciso per il confezionamento dei flaconi scuri realizzati in PET farmaceutico e non in vetro, per evitare qualunque possibile danno causato dalla luce e garantire la purezza del prodotto.

Oltre alla vasta gamma di colloidali, metalli nobili, proteine e vitamine, la produzione ora comprende una serie di elementi essenziali per l’organismo umano: argento, oro, potassio, magnesio, acido ialuronico, collagene, vitamine C e D, zeolite, formula Caisse.

“Per me una priorità assoluta era che l’azienda fosse italiana e producesse sul territorio italiano prodotti italiani. Sia perché in questo modo si può controllare la qualità di ogni passo del sistema produttivo; sia perché il marchio Made in Italy è una garanzia di eccellenza”, conclude il fondatore dell’azienda.

Hydromed ha ricevuto la certificazione degli enti preposti nei vari stati in cui esporta e rifornisce enti statali, aziende ospedaliere pubbliche e private e distributori farmaceutici.

Infine da ben 4 anni Faccin ha aperto la sua azienda anche all’acquisto online per i clienti privati. Il sito internet www.colloidalipuri.it/shop da poco rinnovato, si presenta in una forma più semplice ed intuitiva per stabilire con il cliente un contatto diretto fatto di uno scambio reciproco di opinioni e consigli.

È così che la Hydromed, da Schio, tiene alto nel mondo il nome del Veneto e del Made in Italy.

Sito web: https://www.colloidalipuri.it/

