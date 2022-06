Produzione industriale, Zerynth lancia sistema monitoraggio digitale

Lanciato da Zerynth un nuovo sistema digitale di Industrial IoT App configurabili, completamente customizzabili e con un’interfaccia intuitiva e no-code che non richiede conoscenze di programmazione e capacità di configurazione avanzata. L’obiettivo della società, che supporta le aziende nella trasformazione digitale dei processi industriali e nello sviluppo di prodotti connessi e innovativi, è quello di semplificare e velocizzare l’installazione e la scalabilità dei sistemi di monitoraggio della produzione e dei consumi energetici dei macchinari industriali. "Zerynth si sta evolvendo per avvicinarsi sempre di più alle esigenze dell’industria manifatturiera, aiutandola a digitalizzarsi attraverso strumenti potenti, ma semplici da adottare, e a basso impatto economico" racconta Gabriele Montelisciani, Ceo di Zerynth.

Daniele Mazzei, Chief Product Officer di Zerynth, sottolinea che è "in quest’ottica che abbiamo realizzato il nostro sistema innovativo di Industrial IoT App, con l’obiettivo di velocizzare l’installazione e la scalabilità dei sistemi di monitoraggio della produzione e dei consumi energetici dei macchinari industriali in modo intuitivo e a portata di tutti". L'azienda spiega che le Zerynth App includono processi di data analysis e intelligenza artificiale, algoritmi di acquisizione e filtraggio dati e dashboard pronte all’uso per la visualizzazione dei dati: in pochi click è possibile installare sui nostri edge devices l’App più adatta a ciascun macchinario che si vuole monitorare.

Nello specifico, la Zerynth Machine Monitoring App permette di monitorare la produzione e tenere sotto controllo il consumo di energia, la Zerynth Machine Insights analizza l'efficacia della produzione ed elabora report periodici, la Zerynth Machine Control consente di controllare la produzione da remoto, mentre la App Zerynth Power Consumption Monitoring mostra una panoramica del consumo di energia totale della fabbrica, monitora i quadri elettrici e sottoquadri, invia gli allarmi in tempo reale e produce report periodici con statistiche e Kpi. Inoltre, ogni App può essere customizzata dall’utente in autonomia o con il supporto del team Zerynth ed è possibile creare delle Custom App con funzionalità personalizzate che vadano oltre quelle già disponibili.