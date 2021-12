Omicidio Tarquinia, professore ucciso: fermato confessa

Ha confessato il 68enne, originario di Pavia, fermato dai carabinieri per l'omicidio del professore universitario ucciso nel parcheggio delle Saline a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, l'uomo avrebbe ammesso di essere l'autore del delitto. Il gip di Civitavecchia ha convalidato la misura cautelare in carcere richiesta dal pm. ''Non c'è stata premeditazione perché il mio assistito non conosceva la vittima'', ha spiegato all'Adnkronos il difensore, Andrea Fabbio. Il movente è da ricondurre a motivi di gelosia. ''Amavano la stessa donna'', ha spiegato ancora l'avvocato.