Profondo rosso a Piazza Affari, -2% per il Ftse Mib

Per Piazza Affari e per gli altri listini europei quella di oggi è stata una seduta decisamente negativa, sempre scandita dalle indicazioni in arrivo dall'Ucraina, dove le speranze di pace vanno via via riducendosi, e di quelle relative le prossime mosse delle maggiori banche centrali.

In serata dalla pubblicazione delle minute dell'ultima riunione della Federal Reserve dovrebbe arrivare la conferma che, a partire dalle prossime riunioni (la prima è in calendario per il 4 maggio), il percorso di normalizzazione del costo del denaro potrebbe registrare una netta accelerazione (con i rialzi dei tassi che da 25 potrebbero passare a 50 punti base).

Intanto per la Russia lo spettro del default è sempre più concreto alla luce del fatto che, a seguito del rifiuto di un istituto straniero di effettuare il pagamento in dollari, il ministero delle finanze ha dovuto effettuare i pagamenti in rubli.

A Milano, dove il Ftse Mib ha segnato un -2,06% portandosi a 24.447,36 punti, spiccano le perdite tra i titoli del comparto industriale: Stellantis ha segnato un -4,45%, Pirelli è scesa del 5,41%, Cnh Industrial ha lasciato sul campo il 5,04% e Interpump il 5,69%. Lettera anche su Nexi (-5,33%), Banca Generali (-3,79%) e Intesa Sanpaolo (-2,93%).

La debolezza del greggio (-1,86% a 104,6 dollari il barile), penalizzato nel corso della seconda parte dall'annuncio del rilascio di 60 milioni di barili da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia e dall'incremento inatteso delle scorte Usa (+2,4 milioni di barili),ha penalizzato Eni (-0,89%) e Saipem (-2,29%), nonostante quest'ultima abbia annunciato nuovi contratti per oltre 400 milioni di dollari.

Forte rialzo per Atlantia (+2,45%) grazie ai rumor relativi l’interesse di Florentino Perez, presidente di Acs e del Real Madrid.

Per quanto riguarda il mercato dei titoli di Stato, il clima di avversione al rischio ha fatto salire lo spread Btp-Bund di oltre 3 punti percentuali a 169 punti base. (in collaborazione con Money.it)