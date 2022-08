Proger costruirà il Quartier Generale di Petrobel Al Cairo, in Egitto

Proger e la sua sussidiaria egiziana Proger Egypt hanno siglato un contratto per la progettazione e realizzazione chiavi in mano di un complesso di edifici di 63mila mq di superficie, che ospiterà i 2000 dipendenti di Petrobel.

I lavori, iniziati a luglio, si concluderanno in tre anni.

Un investimento di 160 milioni di dollari.

ROMA, 3 agosto 2022 - Proger, attraverso la sua società di diritto locale Proger Egypt, ha siglato l’accordo per la realizzazione chiavi in mano della nuova sede centrale di Petrobel (Belaym Petroleum Company), il più grande operatore Oil&Gas del Mediterraneo, società partecipata da ENI ed EGPC (Egyptian General Petroleum Corporation). Il contratto, predisposto con la consulenza dello studio legale BonelliErede Cairo, è stato firmato dai vertici di Petrobel, Proger e Proger Egypt alla presenza dei rappresentanti di EGPC (Egyptian General Petroleum Corporation), di EGAS (Egyptian Natural Gas Holding Company) e di Eni.

Proger Egypt è il soggetto promotore dell’iniziativa imprenditoriale, che prevede un investimento complessivo di 160 milioni di dollari, in partnership con importanti realtà egiziane: il gruppo Sky Investment, co-azionista della società, Arab Investment Bank e Arab African International Bank, due primarie banche del Paese. Si tratta di un progetto chiavi in mano che sarà consegnato in 36 mesi a Petrobel, a seguito del completamento dei lavori, avviati subito dopo la firma del contratto, lo scorso 19 luglio.

Il nuovo quartier generale di Petrobel sorgerà nel Governatorato del Cairo, al confine tra le due aree denominate Nuova Cairo e Nuova Capitale Amministrativa, e verrà utilizzato per gestire i numerosi importanti progetti di ricerca, sviluppo e produzione di giacimenti e concessioni oil & gas del paese, tra cui Zohr, la più grande scoperta di gas mai realizzata nel Mar Mediterraneo.

Il progetto degli uffici ha un design moderno e rispetta i più elevati standard internazionali di qualità, sicurezza e sostenibilità, per servire le esigenze operative di oltre 2000 dirigenti e dipendenti di Petrobel ed ENI, con una superficie edificata totale di 63.000 mq.

“Proger è presente in Egitto dal 2017 con la società di diritto locale Proger Egypt” commenta Marco Lombardi, CEO di Proger. “Nei primi anni abbiamo sviluppato importanti progetti principalmente nel settore oil & gas, nell’impianto on-shore di Port Said, e poi, seguendo la vocazione multidisciplinare della nostra azienda, abbiamo ampliato gli orizzonti nei settori dell’edilizia, con i servizi di Project Management Office per il progetto immobiliare Playa North Coast, e nella green energy, in cui stiamo sviluppando soluzioni in ambito solare e idrogeno verde”.

Conclude Lombardi: “Proger Egypt oggi è una realtà in grande ascesa - a partire delle sue radici italiane e forte di un’importante componente egiziana, sia a livello azionario che di risorse umane perfettamente integrate nel contesto aziendale - che mira a creare valore nel paese. Da sempre questo è il nostro approccio sui mercati internazionali e la firma di questo importante accordo è la conferma che si tratta di una politica vincente”.

Proger Spa è una realtà internazionale che offre il meglio dell’expertise italiano nell’ambito del management e dell’ingegneria. L’azienda vanta 70 anni di esperienza ed è tra le prime società di engineering & management in Italia, oltre ad essere da anni stabilmente nel ranking mondiale delle prime 100 società internazionali di ingegneria all’interno della Top 225 International Design Firms stilata dalla prestigiosa testata americana Engineering News Record.

Il 2021 si è chiuso con un fatturato della sola Spa Italiana di 89,4 milioni di euro ed un fatturato di Gruppo di oltre 100 milioni di euro.

Marco Barbieri 335-8773517 – marcobarbieri400@gmail.com