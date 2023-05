Il Concorso per Casa Albini

Milano 13 aprile 2023 – Primo appuntamento per entrare nel vivo di “Progettare futuri possibili”, straordinario percorso biennale ideato da Fondazione Franco Albini e Franco Albini Academy e promosso e sviluppato con Rubner Haus, in collaborazione con Studio Albini Associati, Scuola del Design del Politecnico di Milano e Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) Politecnico di Milano, allo scopo di rilanciare una nuova cultura del progetto nella contemporaneità, sperimentare soluzioni costruttive innovative in legno e offrire una piattaforma di visibilità ai giovani talenti.

Oggi, 13 aprile, alle 18.30 su IG fondazionefrancoalbini si terrà il primo MeetUp in cui il progetto e il concorso verranno presentati da Paola Albini e un ingegnere di Rubner Haus spiegherà, nel dettaglio, il funzionamento del sistema a incastro Blockhaus.

Con il patrocinio di ADI Associazione per il Design Industriale, Ordine degli Architetti di Sassari, Salone del Mobile.Milano e con il supporto di Triennale Milano, il percorso si è aperto con il lancio a inizio aprile di un Concorso per la progettazione di una struttura in legno leggera, innovativa, sostenibile, riciclabile, dal design forte che valorizzi le performance costruttive del legno, e allo stesso tempo, trasformabile, versatile, modulare. Seguirà poi, a settembre, una settimana di workshop a Casa Albini in Sardegna dove i 3 vincitori del Concorso verranno condotti a esplorare un nuovo approccio alla progettazione attraverso tecniche interdisciplinari e il Metodo Albini che li porterà a scomporre i singoli progetti in parti, cercare l'essenza di ognuno e ricomporli in un unico progetto collettivo nato in co-creazione. L’ultima tappa del progetto è per l’anno prossimo quando un prototipo della struttura in legno nata in co-creazione, verrà realizzato da Rubner Haus e portato in mostra durante la Design Week 2024 per poi trovare la sua collocazione stabile presso Casa Albini.

“Casa Albini è nata dal bisogno di aprire gli orizzonti in tempo di Covid, di creare un luogo in cui tornare a incontrarsi ispirati dalla cultura del progetto e dagli orizzonti sconfinati dei cieli sardi” – sottolinea Paola Albini presidente di Fondazione Franco Albini e founder della Franco Albini Academy.

“I futuri possibili sono desiderabili quando rispondono ad uno scopo, sostenibile e valoriale, come potenziare i luoghi, attivare le comunità locali, collaborare per realizzare, insieme, soluzioni” – conferma Francesco Zurlo, Preside della Scuola di Design del Politecnico di Milano.

"Forte, tattile, esteticamente attraente – aggiunge Martin Oberhofer, amministratore delegato di Rubner Haus - il legno è essenziale in un'epoca di consumo eccessivo e cambiamenti climatici, grazie al suo basso impatto sull'ambiente e al fatto che può essere facilmente riciclato.”

Il Concorso

Dedicato a giovani architetti under 35 e agli studenti dell’ultimo anno di Scuola del Design del Politecnico di Milano e Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) Politecnico di Milano, con il supporto mediatico di Professione Architetto, il Concorso sfida i partecipanti nella progettazione di un luogo polifunzionale che favorisca “l’incontro” e sia in grado di accogliere attività interdisciplinari di integrazione tra corpo e mente (es: team building, yoga, mindfulness, attività creative), come anche attività culturali con fini educativi e di intrattenimento (es: piccole esposizioni, proiezioni, performance), o piccoli esercizi commerciali (es: bungalow per glamping, flagship store, modulo emergenziale). Entro la prima settimana di giugno 2023, una Giuria d’eccellenza selezionerà i 3 progetti più meritevoli che il 15 giugno 2023 verranno premiati in una cerimonia pubblica presso Triennale Milano.

Il Workshop

Casa Albini è un luogo di ispirazione e bellezza immerso nella straordinaria cornice della Gallura in Sardegna e una casa museo arredata interamente con i mobili del Maestro Franco Albini rieditati da Cassina, Knoll, Arflex, Bonacina 1889, Nemo, Officina della Scala, Codice Icona, Exteta, Sika Design. È qui che i tre vincitori del Concorso trascorreranno 7 giorni intensivi in cui Franco Albini Accademy, con il supporto tecnico degli ingegneri di Rubner Haus, li accompagnerà in un percorso esperienziale e interdisciplinare per dar vita, attraverso un processo di scomposizione, ricerca dell'essenza, ricomposizione, verifica e responsabilità sociale, a un unico progetto collettivo di co-creazione.

In una sorta di Reality della Creatività, l'esperienza verrà documentata in una VideoSerie che mostrerà l'evoluzione del pensiero durante tutto il percorso, tra lavori di team building, confronti con esperti, ispirazioni in natura, incontri con artigiani e personalità locali che condivideranno la cura del dettaglio tramandata attraverso la tradizione.

La mostra durante la Design Week 2024

Il progetto collettivo nato in co-creazione verrà poi realizzato da Rubner Haus e l’installazione verrà portata in mostra in una delle location più rinomate durante la Milano Design Week 2024. Subito dopo la mostra, coerentemente alla filosofia di Rubner Haus e di Franco Albini della durabilità e del riuso, l’installazione verrà collocata presso Casa Albini, vetrina di visibilità e fulcro di azioni progettuali e manifestazioni artistiche in programma dal prossimo autunno.

