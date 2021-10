Progetto Fortis, dal 10 ottobre al via servizio bus gratuito Trieste-Capodistria

Un’azione concreta per superare il gap infrastrutturale nella zona dell’Alpe Adria e migliorare la qualità del servizio e del trasporto in questa area strategica. Sono questi alcuni degli obiettivi del servizio bus gratuito fra Capodistria e Trieste attivo dal 10 ottobre 2021 sino a luglio 2022 e che prevede tre corse al giorno per ciascuna direzione. Il servizio è stato realizzato nell’ambito del progetto Fortis finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Slovenia 2014-2020, dal fondo Europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Il progetto Fortis mira a far diventare Alpe-Adria una macroregione con un proprio programma di finanziamento Ue superando così la logica attuale degli accordi bilaterali. In questi mesi è stata portata avanti una corposa attività di studio e di analisi dalla quale è emersa la necessità di intervenire in via prioritaria, dopo un attento studio dei punti di forza e debolezza della rete esistente, sulla carenza di reti infrastrutturali di collegamento supportate da innovativi sistemi logistici, progettati e gestiti nel quadro di sviluppo della rete Europea Ten T.

Il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto nell'area transfrontaliera, oltre a creare migliori condizioni di vita per i cittadini che qui vi risiedono, può contribuire a invertire la propensione allo spopolamento di queste aree, aumentandone la loro attrattiva, anche in termini turistici. Il servizio attivato dal Comune di Capodistria risponde a queste esigenze che sono state evidenziate anche nell’incontro dello scorso 30 ottobre nel corso della quale è stata presentata l’analisi dei fabbisogni di trasporto realizzata dal partner progettuale Agenzia di sviluppo regionale di Lubiana e che ha individuato tra le soluzioni proprio quella di potenziare il trasporto pubblico transfrontaliero tra Italia e Slovenia.