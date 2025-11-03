circle x black
Programmi difesa, via libera al JMMS e ok della bilancio su prosecuzione del programma navale

03 novembre 2025 | 13.34
In ambito di programmi pluriennali per l’adeguamento e l’aggiornamento delle dotazioni della difesa, le Commissioni Difesa di Camera e Senato, in assegnazione primaria, hanno esaminato e approvato lo Schema di decreto ministeriale (Atto del Governo n.297) riguardante l’acquisizione di due unità navali Joint Maritime Multi Mission System della nuova classe di tipo AGS, Auxiliary General Survey, oltre al relativo sostegno tecnico-logistico decennale, facente parte del programma A/R n. SMD 5/2025. Nello specifico le 2 unità Joint Maritime Multi Mission System ed il relativo sostegno tecnico-logistico decennale hanno un onere previsionale complessivo di 1.600 milioni di euro, di cui in una prima fase, a cui si riferisce il decreto, è stimato in 770 milioni, è finalizzata alla realizzazione ed entrata in linea della prima unità navale. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di circa 830 milioni, necessari per il perfezionamento della prima unità navale e l'entrata in linea della seconda unità (con relativo supporto logistico decennale), sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che saranno sottoposti all’esame delle Camere.

Sempre in tema di approvazione degli schemi di decreto per i programmi della difesa, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato il parere con rilievi sullo schema di decreto SMD 22/2025 che si riferisce alla prosecuzione del programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Si attende il parere vincolante delle Commissioni Difesa.

