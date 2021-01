Project Debater IBM, l’Intelligenza Artificiale che dibatte con gli esseri umani per aiutarli a ragionare

(Milano, 28 gennaio 2021)

Diretta streaming dal 3 febbraio con presentazione di Debater IBM UMANia2021

Mercoledì 3, Giovedì 4 e Venerdì 5 febbraio

Tre giorni dedicati all’Intelligenza Artificiale all’Università IULM di Milano: mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 febbraio in occasione della terza edizione di UMANia, evento organizzato da IULM AI Lab, il laboratorio di intelligenza artificiale dell’Ateneo milanese.

UMANia 2021 è il più importante appuntamento a livello nazionale dedicato alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel marketing e nella comunicazione aziendale.

Può l'intelligenza artificiale espandere la mente umana? Può un complesso sistema tecnologico basato su algoritmi, partecipare ad un dibattito pubblico con degli esseri umani? E può questa AI portare un contributo argomentativo in grado di aiutare le persone ad esplorare nel modo più corretto possibile il tema affrontato aiutandoli a prendere decisioni in grado di tener conto dei diversi punti di vista?

E’ quanto si potrà scoprire il 3 febbraio prossimo nel corso di UMANia 2021, l’evento organizzato da IULM AI Lab http://www.iulmailab.it/, il laboratorio di Intelligenza Artificiale dell’Università IULM. Giunto alla sua terza edizione, con un format unico nel suo genere che, declinando la mission del laboratorio, unisce una riflessione di alto livello sull’Intelligenza Artificiale: Artificial Consciousness – Ma le macchine possono davvero pensare (3 Febbraio), con due giornate (4 e 5 Febbraio) ricchissime di interventi e workshop sulle applicazioni concrete dell’AI nel Marketing e nella Comunicazione aziendale, offrendo così due prospettive sulla rivoluzione in corso: AI for Marketing & AI for Humanity.

AI for Humanity - Il convegno di apertura del 3 Febbraio, ad accesso gratuito, proporrà un momento di riflessione sul presente e il futuro di un’umanità che sarà sempre più interconnessa con l’Intelligenza Artificiale. In particolare, quest’anno, filosofi e scienziati di livello internazionale- tra cui Ed Finn – Founder e Direttore del Center for Science and the Imagination, Arizona. Giulio Tononi, Professore di psichiatria e neuroscienze presso l’Università del Wisconsin. Yoav Katz, Senior Technical Staff Member at IBM Research AI. Riccardo Manzotti Psicologo e docente di filosofia teoretica all’Università Iulm. - si interrogheranno sul tema dell’intelligenza delle macchine e sulla possibilità che esse possano esprimere, come rappresentato dalla fantascienza di cui è costituito il nostro immaginario collettivo, una propria coscienza. Attraverso interventi in plenaria e tavole rotonde, i relatori proveranno a dare risposta a domande del tipo: ma le macchine possono davvero pensare? Cosa sono in realtà gli algoritmi e che ruolo hanno nella nostra vita quotidiana? Quanto siamo vicini alla possibilità di far comunicare neuroni naturali con chip artificiali? Le macchine possono aiutarci a dibattere un tema affrontandone tutte le sfaccettature senza essere influenzato dai nostri bias?

Ospite d’eccezione della giornata sarà Debater, che verrà presentato a Umania 2021 in anteprima per l’Italia, rappresenta un’altra pietra miliare dello sviluppo dell’AI da parte di IBM come lo sono stati, a suo tempo, Deep Blue (1996/1997) vincitore sul campione del mondo di scacchi Garry Kasparov il 10 febbraio 1996, e Watson che nel 2011 riuscì a battere i campioni del famoso game show americano Jeopardy!

Project Debater (questo il suo vero nome), riflette la missione di “IBM Research” di sviluppare un’intelligenza artificiale che impari diverse discipline per aumentare le capacità umane configurandosi come uno strumento fondamentale di Intelligenza Aumentata: una risorsa tecnologica avanzata per aumentare l’intelligenza umana. Gli assistenti di AI sono ormai utilizzati grazie alla loro capacità di condurre ricerche per sofisticate parole chiave e rispondere a semplici domande o richieste. Ma Project Debater esplora un nuovo territorio: assorbe quantità enormi e differenziate di informazioni e opinioni per aiutare gli esseri umani a costruire ragionamenti convincenti e prendere decisioni consapevoli. Per raggiungere questo obiettivo, il team di ricerca IBM globale guidato dal laboratorio di Haifa, in Israele, che lavora sul progetto dal 2011, ha dotato Debater di tre capacità, ognuna delle quali innovativa nell'ambito dell’IA: la scrittura e l’esposizione di un discorso basato sui dati; la comprensione e l'ascolto in grado di identificare affermazioni chiave all'interno di un discorso lungo e continuo; la modellazione dei dubbi dell’uomo in grafici di conoscenza finalizzati a favorire ragionamenti etici. Debater è “computational argumentation”. La capacità di conoscere a fondo un soggetto, delineare una posizione sulla questione e infine difenderla da critiche e attacchi

Questa tecnologia si espanderà grazie alle capacità di IBM Watson, utilizzando già le API di Watson Speech to Text, e contribuirà a migliorare le funzionalità avanzate di dialogo e linguaggio di Watson.

Il 3 febbraio, a UMANia 2021, Yoav Katz - Senior Technical Staff Member a IBM Research AI e attuale manager del team R&D del Progetto Debater, ne racconterà la storia mostrandone, in anteprima, le ultime evoluzioni e le sue avveniristiche performance.

<> ha spiegato il prorettore all’Innovazione e all’Intelligenza Artificiale della IULM, e Ceo dello IULM AI Lab, professor Guido Di Fraia << è un’occasione davvero unica per scoprire quanto la ricerca tecnologica più avanzata possa non certo sostituirci ma aiutarci a pensare e a prendere decisioni più corrette e non penalizzate da lacune di conoscenza e pregiudizi, aiutandoci in questo modo, paradossalmente, ad essere “più umani”>>

Nei giorni successivi (4 e 5 febbraio) verranno approfondite tutte le piattaforme e le soluzioni che l’AI può offrire per alle attività aziendali per le attività di marketing e comunicazione. UMANia è un appuntamento adatto alle piccole e alle medie imprese, che possono scoprire come già oggi ci siano soluzioni accessibili per aumentare le performance e per far ripartire il nostro Paese che sta subendo una grave crisi legata al Covid-19. L’innovazione tecnologica, soprattutto quella portata dal digitale e in questi ultimi anni

Qui il programma dettagliato dell’evento https://bit.ly/36fDhZR

Per iscriversi alle diverse giornate: https://www.umania-iulmailab.it/ai-for-humanity/