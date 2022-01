Promodiemme : «Il gadget personalizzato è garanzia di visibilità per il successo di un brand»

La giovane azienda pugliese in pochi anni si è imposta sul mercato con prodotti di alta qualità e servizi per privati e aziende.

Bari 11 gennaio 2021. «Creare la brand identity di un’azienda è un’importante attività di marketing tesa non solo a fidelizzare la clientela, ma anche a offrirle un prodotto di qualità, utile e funzionale. In questo senso, il gadget personalizzato con il logo del brand non è soltanto un oggetto che reca il marchio o il nome dell’attività, ma è un veicolo fondamentale per incrementare la propria visibilità e per rendere esclusivo un prodotto o un servizio», spiega Marcello De Bellis Maggio, titolare di Promodiemme a Turi, in provincia di Bari. Questo centro stampa digitale, da sei anni specializzato nella personalizzazione di abbigliamento e di gadget, si è già imposto sul mercato come realtà giovane e fiorente che offre alla propria clientela un ampio assortimento di servizi, consulenza personalizzata e prodotti di qualità grazie a una forte esperienza nel settore del marketing.

«Il nostro è un lavoro complesso e coordinato – spiega De Bellis Maggio -. Se il cliente ne è sprovvisto partiamo dalla progettazione di un logo che deve racchiudere le caratteristiche della sua attività, quindi con un studio di colori, immagini, font facilmente riconducibili a lui; se invece il cliente possiede già un proprio marchio si procede con la scelta del gadget che preferisce. In ogni caso il cliente viene reso partecipe di in ogni fase dell’elaborazione del brand e seguito nella scelta del prodotto: in sede disponiamo di un campionario degli articoli che possiamo personalizzare, dai capi di abbigliamento come felpe, giubbini, t-shirt e berretti ad oggetti di uso comune e di ogni tipo, come penne, calendari, agende, portachiavi. Questo permette al cliente di vedere e toccare con mano il prodotto oppure di provarlo, in caso la decisione ricada su un capo di abbigliamento. Inoltre, abbiamo a disposizione anche molti cataloghi con oggettistica che possiamo reperire in tempi brevi».

La parola chiave è, dunque, personalizzare, rendere unico un prodotto che riconduca subito a un brand: «Non è un caso che il nostro motto sia “personalizza le tue idee”. La fantasia e l’intraprendenza di chi crea sono fondamentali: l’identità aziendale oggi, nell’era della tecnologia, è di primaria importanza in quanto possedere un proprio logo, un marchio distintivo, è un tratto che differenzia dagli altri e rende unico il prodotto. Noi nasciamo come grafici e ci avvaliamo di strumentazione all’avanguardia per essere sempre competitivi, ma è la creatività e la conoscenza del settore che fanno la differenza».

L’azienda pugliese lavora principalmente con aziende e attività commerciali per le quali realizza anche stampe di grande formato, volantini, biglietti da visita, vetrofanie per automezzi o vetrine di negozi e centri commerciali: «Realizziamo davvero tutto ciò che attiene all’immagine dell’azienda: dalle insegne alle stampe su pannelli, dai marchi sulle divise del settore della ristorazione o dell’hôtellerie alla fornitura di divise personalizzate per ogni categoria lavorativa. Il cliente che è interessato ai nostri servizi ci può contattare sulle diverse piattaforme online o attraverso il nostro sito internet che è una vetrina completa dove è possibile visionare i cataloghi con tutti gli articoli disponibili. Tramite mail o un comodo pulsante Whatsapp è facilissimo mettersi in contatto con noi per richiedere informazioni e preventivi».

Contatti: www.promodiemme.it