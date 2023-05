Promozione aziendale: i vantaggi delle shopper personalizzate

In collaborazione con Willy Caira

Le shopper personalizzate possono essere utilizzate come borse casual o anche per fare shopping e portare libri. Indipendentemente da come vengono utilizzati, per i clienti diventano quasi insegne pubblicitarie da sfoggiare e portare in giro grazie agli acquirenti. Con questa soluzione, qualsiasi brand può attirare l'attenzione e conquistare la curiosità di molti consumatori. Inoltre, i clienti saranno orgogliosi di utilizzare le borse personalizzate, il che si traduce in una forte iniezione di fiducia nell'azienda. Scegliendo le buste in carta di Wikabags è possibile usufruire di tanti diversi modelli di shopper, di cui si può scegliere il colore, il materiale e la dimensione. Non è affatto difficile capire come debba essere personalizzata una borsa, ma puoi fare riferimento al servizio clienti per qualsiasi informazione e consulenza personalizzata.

Shopper personalizzate con logo della tua attività

La shopper personalizzata ha tutte le caratteristiche per essere considerata un gadget di successo, particolarmente richiesta, ad esempio, dai negozi che offrono questo prodotto in regalo ai clienti. Oppure è possibile utilizzare le shopper per un evento come un congresso o una fiera. Anche in situazioni del genere, le borse diventano strumenti pubblicitari a basso costo ma sono comunque abbastanza efficaci. Le borse riutilizzabili, se realizzate in modo impeccabile, sono uno strumento utile per trasportare i prodotti che si acquistano, ma non solo: rappresentano infatti anche un modo attraverso il quale la brand identity può essere sponsorizzata e veicolata nel miglior modo possibile.

Promuovi la tua attività con delle buste su misura per te

Le buste personalizzate con logo sono utili gadget aziendali perché permettono ai potenziali clienti di vedere il tuo brand. Allo stesso tempo, rappresentano un ricordo prezioso per chi è già entrato nel negozio o nel ristorante, ha partecipato a un convegno, ha partecipato a un evento organizzato ad hoc, ecosì via. Ogni volta che si riutilizza un sacchetto di carta o una shopper in tessuto non tessuto o cotone, questi prodotti assumono la funzione di cartelloni pubblicitari mobili, grazie ai quali aiutano a catturare l'attenzione di molti consumatori; proprio per questo non sono da sottovalutare sia I colori della stampa che il colore della base della busta oltre che il formato

Perché scegliere Wikabags per le shopper personalizzate

Molti amano gli shopper perché sono sia uno strumento ecologico che utile. Si differenziano dai sacchetti di plastica usa e getta in quanto possono essere riutilizzati, il che significa che sono rispettosi dell'ambiente. La dimensione ecologica non è certo sottovalutata nelle odierne scelte di marketing. I consumatori che utilizzano borse personalizzate sanno di avere a che fare con gadget utili e molto comodi. Online puoi trovare molti siti dove puoi scegliere di acquistare le tue buste personalizzate, un esempio è il famoso Wikaprint dove hai un ottimo strumento per creare il tuo sacchetto stampato come più ti piace in tutto e per tutto. Se stai cercando però un un'azienda che ti offre non solo ottima qualità di stampa ma anche tempi super rapidi e configurazioni fatte su misura per te, forse devi consultare i prodotti di Wikabags, clicca qui per i prezzi.

Buste personalizzabili super versatili

I clienti utilizzano buste personalizzate per trasportare ciò che hanno acquistato ad un evento o in un negozio. Se invece a una persona piace il design e le caratteristiche di una borsa shopper, può decidere di utilizzarla anche in ambiti diversi. È possibile utilizzare borse personalizzate, ad esempio, per trasportare generi alimentari, quaderni o libri. In linea di massima le persone apprezzano le shopper in quanto sono gadget pratici, comodi ed ecologici con cui portare in giro qualsiasi oggetto. Se opportunamente personalizzate, le shopper sono bellissime borse a tutti gli effetti.

La progettazione di shopper personalizzate

La scelta dei colori è un aspetto di primaria importanza dal punto di vista grafico perché è fondamentale per realizzare un design intrigante. In questo modo si possono convincere i clienti ad utilizzare shopping bag personalizzate con logo scegliendo i servizi delle Wikabags. Sul sito web, hai numerose opzioni per personalizzare le borse riutilizzabili nel miglior modo possibile. Per ordinare le shopping bag, definisci il colore, la dimensione e la composizione del prodotto, prestando attenzione agli abbinamenti di colore.

Perché acquistare da Wikabags

Wikabags è lo shop online di gadget aziendali, una realtà nata online nel 1996 grazie a due giovani imprenditori intenti a sfruttare le potenzialità del settore dell'e-commerce. I prodotti attualmente messi a disposizione fanno parte di un ricco catalogo virtuale, decisamente più completo di quello cartaceo, con più di 6.000 prodotti caricati. Uno staff di lavoro professionale garantisce alla clientela un servizio impeccabile, anche grazie all'adozione di tecnologie di stampa all'avanguardia, come il ricamo e la serigrafia.