“Promozione della salute”, un nuovo Master di I livello forma professionisti al servizio di comunità e reti operative

Impiego nelle aree del disagio e dell’accoglienza dei minori, della psichiatria, delle dipendenze e dell’assistenza alle persone anziane o disabili. 600 ore di didattica e stage

Milano, 30 luglio 2021 – Formare professionisti in grado di definire piani di protezione della salute individuale e collettiva nelle aree del disagio e dell’accoglienza dei minori, della psichiatria, delle dipendenze e dell’assistenza alle persone anziane o disabili. È l’obiettivo del nuovo Master universitario di primo livello Area Medico-Sanitaria dell’Università di Milano-Bicocca dal titolo “Promozione della salute, sviluppo di comunità e reti operative: la relazione come strumento di cura e di promozione della salute”. Il Master è rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia, Infermieristica ed Ostetricia, Professioni sanitarie della Riabilitazione, Scienze dell’Educazione, Sociologia, Filosofia, Lettere, Mediazione linguistica, Scienze dell’educazione, Scienze e tecniche psicologiche, Servizio sociale.

“Promozione della salute” si propone di sviluppare competenze nel campo della lettura dei bisogni individuali e dei contesti comunitari, della conduzione di gruppi e del lavoro di rete, della valutazione di efficacia degli interventi di promozione della salute che afferiscono a tematiche e bisogni relativi alle specifiche aree professionali. Il percorso formativo della durata di un anno – dal 7 ottobre prossimo a settembre 2022 – prevede lezioni di didattica frontale per complessive 352 ore e uno stage formativo di 250 ore presso una delle diverse realtà distribuite sul territorio nazionale che fanno capo alla rete della CdO Opere Sociali, partner del Master insieme alla cooperativa sociale Nuovo Cortile e agli Istituti Clinici Zucchi.

Per iscriversi occorre presentare domanda entro il 30 agosto prossimo; la prova di selezione è fissata per l’8 settembre.

«L’importanza di avere una formazione incentrata sulla questione della relazione nella promozione della salute – spiega il professor Cesare Maria Cornaggia, direttore del Master – risiede nel fatto che i diversi contesti di assistenza e di cura oggi siano in grande aumento, assorbendo sempre più differenti professionalità. In seconda istanza, vi è la necessità crescente di avere a disposizione, in tutte queste diverse figure professionali, saperi che pongano nuovamente al centro delle differenti pratiche la relazione».

Scheda del master

Le attività del master prenderanno il via a ottobre 2021 e termineranno a settembre 2022. Le lezioni di didattica frontale si terranno dal giovedì pomeriggio alla domenica del secondo fine settimana di ogni mese presso gli Istituti Clinici Zucchi Presidio di Carate Brianza; parte dell’attività sarà svolta per via telematica tenendo conto delle direttive che saranno in essere riguardo all’emergenza sanitaria. La frequenza da parte degli iscritti alle attività del Master è obbligatoria. Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del Master. Lo stage formativo si terrà presso le diverse realtà della rete della CdO Opere Sociali, distribuite sul territorio nazionale.

Titoli di studio richiesti per l’ammissione: L/SNT 1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; L/SNT 2 Professioni sanitarie della riabilitazione; L-5 Filosofia; L-10 Lettere; L-12 Mediazione linguistica; L-19 Scienze dell’educazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-39 Servizio sociale; L-40 Sociologia; LM/SNT 1 Scienze infermieristiche ed ostetriche; LM/SNT 2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; LM-1 Antropologia Culturale ed Etnologia; LM-41 Medicina e Chirurgia; LM-51 Psicologia; LM-85 Scienze Pedagogiche; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale.

Presentazione delle domande: entro il 30 agosto 2021.

Data della selezione: 8 settembre 2021 presso il Presidio di Carate Brianza (MB) degli Istituti Clinici Zucchi.

Pubblicazione graduatorie: 16 settembre 2021.

Chiusura immatricolazioni: 23 settembre 2021.

Quota d’iscrizione: 2.500,00 euro.

Per vedere e scaricare il regolamento, il piano didattico e il bando del Master è possibile consultare la pagina dedicata.

Contatti

mail: master.promosalute@unimib.it

Prof. C.M.Cornaggia tel. 0362/986410

Per maggiori informazioni

Ufficio Stampa Università di Milano-Bicocca

Maria Antonietta Izzinosa

tel. 02 6448 6076 cell. 338 694 0206

Vito Bentivenga

tel. 02 6448 6035 cell. 334 677 4816

ufficio.stampa@unimib.it