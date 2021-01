"Pronti per un nuovo inizio", gli auguri dei leader a Biden

(Adnkronos)

Pioggia di auguri a Joe Biden che oggi ha prestato giuramento come 46esimo presidente degli Stati Uniti. "L'Europa è pronta per un nuovo inizio" nei rapporti con gli Usa, ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, congratulandosi con Biden e Kamala Harris, "la prima donna vicepresidente degli Usa. Grazie per il discorso ispirato e per l'offerta di collaborare".

Mentre il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ricordando come "l'Ue e gli Usa sono partner naturali con valori e storia condivisi e un impegno di lunga data per lo stato di diritto, i diritti umani e il multilateralismo". Ha invitato il presidente Joe Biden "a venire al Parlamento Europeo per tenere un discorso in sessione plenaria. La nuova amministrazione - ha sottolineato Sassoli - rappresenta l'inizio di una nuova era per le relazioni transatlantiche. Il mondo ha bisogno di un forte rapporto fra Europa e Stati Uniti. Insieme - ha aggiunto - affrontiamo meglio le sfide che il nostro tempo ci presenta: lottare contro la crisi climatica e la perdita della biodiversità, affrontare da un punto di vista radicalmente democratico la trasformazione digitale e combattere le inaccettabili disuguaglianze in aumento". E ancora, ha ricordato, "abbiamo una crisi pandemica e solo se l’affrontiamo insieme saremo efficaci. Perciò, accolgo con favore l'impegno degli Stati Uniti a tornare nell'Organizzazione mondiale della sanità e mi congratulo per il loro impegno di rientrare negli accordi di Parigi, solo insieme riusciremo a costruire un mondo più verde e più giusto".

Dall'Italia il primo a inviare i suoi "auguri di buon lavoro al Presidente Joe Biden e alla Vice-Presidente Kamala Harris" è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "È un grande giorno per la democrazia - ha scritto Conte in un tweet - la cui importanza travalica i confini americani. L'Italia è pronta ad affrontare con gli Usa le sfide della comune agenda internazionale".

"Il discorso del nuovo Presidente degli Stati Uniti contiene delle affermazioni importanti per tutto l’Occidente democratico e liberale" scrive in una nota il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. "Senza concordia e unità e senza la volontà di ascoltare le ragioni degli altri, di mettersi nei panni degli altri, la nostra civiltà e la nostra democrazia rischiano di deperire e di annullarsi nella delegittimazione reciproca. Questo insegnamento è valido anche per il nostro Paese, inchiodato da anni da una contrapposizione radicale e deleteria, che annulla gli sforzi per assicurare gli interessi nazionali e per soddisfare i bisogni essenziali dei cittadini".

Auguri di buon lavoro a Biden anche dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Riportare unità in una Nazione spaccata sarà una delle priorità del suo mandato - scrive in una nota -. L'alleanza tra Italia e USA è un punto fermo e continuerà ad essere centrale per affrontare le principali sfide del nostro tempo".



Anche il Premier britannico Boris Johnson si è congratulato con Joe Biden e Kamala Harris dopo la loro "storica inaugurazione" come Presidente e vice Presidente degli Stati Uniti. "La leadership americana è cruciale su questioni che ci riguardano tutti - ha sottolineato Johnson - dai cambiamenti climatici al covid e non vedo l'ora di lavorare con il Presidente Biden", ha scritto in un tweet.

Dalla Santa Sede Papa Francesco in un messaggio inviato a Biden invoca la costruzione di una società caratterizzata da “autentica giustizia, libertà” e dal rispetto dei “diritti” e della “dignità di tutti”. “In occasione del suo insediamento come 46esimo Presidente degli Stati Uniti d'America - scrive Francesco - le porgo cordiali auguri e l'assicurazione delle mie preghiere che Dio Onnipotente le conceda saggezza e forza nell'esercizio del suo alto ufficio”.

“Sotto la sua guida - scrive il Papa - possa il popolo americano continuare a trarre forza dagli elevati valori politici, etici e religiosi che hanno ispirato la nazione sin dalla sua fondazione. In un momento in cui le gravi crisi che devono affrontare la nostra famiglia umana richiedono risposte lungimiranti e unite, prego che le sue decisioni siano guidate dalla preoccupazione per la costruzione di una società caratterizzata da autentica giustizia e libertà, insieme al rispetto incrollabile dei diritti e della dignità di ogni persona, specialmente i poveri, i vulnerabili e coloro che non hanno voce”.

“Allo stesso modo - scrive Bergoglio - chiedo a Dio, la fonte di ogni saggezza e verità, di guidare i suoi sforzi per promuovere la comprensione, la riconciliazione e la pace negli Stati Uniti e tra le nazioni del mondo al fine di promuovere il bene comune universale. Con questi sentimenti, invoco volentieri su di lei, sulla sua famiglia e sull'amato popolo americano un'abbondanza di benedizioni”.