Pronti, via! Arriva la Chiaretto di Bardolino Run

Appuntamento sabato 4 giugno dalle 16.30 per le ultime iscrizioni e la consegna del pettorale, partenza alle 18.00 dall’Istituto Salesiano Tusini, sulla Rocca di Bardolino, per la prima Chiaretto di Bardolino Run: una camminata podistica non competitiva in due percorsi ad anello di 5 o 12 chilometri immersi tra i vigneti da cui nasce il vino veronese.

Il Chiaretto di Bardolino è il vino rosa della sponda orientale del lago di Garda, in provincia di Verona - il cui nome deriva dall’aggettivo latino “clarum”, “chiaro” - e le cui origini risalgono all’epoca imperiale romana. È prodotto in versione ferma e in qualche caso anche spumantizzato usando uve autoctone della zona: Rondinella, Molinara e soprattutto Corvina.

L’area del Bardolino occupa il settore veneto dell’anfiteatro morenico del lago di Garda, formato dai ghiacciai che modellarono il bacino gardesano. È in questa stessa verdissima area, affacciata sul lago di Garda, che si svolgerà per la prima volta la Chiaretto di Bardolino Run, con una deviazione nella vicina e suggestiva Valsorda, così chiamata perché l’eco vi è totalmente assente: sarà possibile dunque vedere da vicino uno spaccato di quei suoli morenici che contribuiscono a creare la tipica sapidità del Chiaretto.

Per ulteriori informazioni visitare il sito.

Adnkronos - Vendemmie