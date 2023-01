Proposta legge Fdi contro 'atti osceni', Cirielli: "Prostituzione non c'entra"

"Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, si mostra nudo o compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni". Lo prevede una proposta di legge di Fratelli d'Italia, presentata alla Camera da Edmondo Cirielli il 13 ottobre 2022, recante "modifiche all'articolo 527 del codice penale, in materia di atti osceni". "Ma la mia proposta di legge non c'entra niente con la prostituzione", precisa all'Adnkronos Cirielli, viceministro degli Esteri e deputato di Fdi.

Il firmatario della pdl spiega: "La mia proposta, presentata a inizio legislatura, prevede la ri-penalizzazione degli atti osceni in luogo pubblico, che erano stati de-penalizzati dal ministro Orlando. Sicuramente in passato il reato di atti osceni in luogo pubblico riguardava anche i casi di prostituzione. Ma una cosa è imboscarsi, un'altra mettersi su una strada, rendersi 'visibile' in un luogo chiaramente esposto al pubblico. La Cassazione ha chiarito questo aspetto".

"Con la mia proposta di legge - prosegue Cirielli - gli atti osceni ritornano a essere un reato. Ci sono purtroppo molti stranieri che si lavano nudi nelle fontane, ci sono persone malate che vanno davanti alle scuole e si masturbano. Per noi quello è un reato". La pdl prevede inoltre la reclusione "da due a sei anni" se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro se il fatto avviene per colpa.

"A quando l'introduzione della polizia morale? Questo viene da chiedersi leggendo la delirante relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge sugli atti osceni depositata dal viceministro di Fdi Cirielli", dice il deputato e presidente di Più Europa Riccardo Magi.

"Sembrerebbe che l’Italia sia invasa da persone, in particolare immigrati, secondo Cirielli sono loro i più lascivi e inclini a tali atti, che vagano denudandosi. Davvero il primo partito italiano crede che il degrado della società e i rischi per la sicurezza collettiva si prevengano così? Gli atti osceni in luogo pubblico sono attualmente sanzionati e non c’è alcuna urgenza di reintrodurre sanzioni penali piuttosto non vorremmo che a Cirielli e ai suoi compagni di partito e di governo possa venire in mente di far passare per atto osceno il bacio tra due ragazze o due ragazzi valutandola come una manifestazione di sensualità che offenda intensamente il loro senso del pudore", conclude Magi.