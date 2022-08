Proscenic annuncia il pre-ordine del nuovo aspirapolvere Wet & Dry WashVac F20 senza cavo dopo il crowdfunding di Indiegogo

SHENZHEN, Cina, 15 agosto 2022 /PRNewswire/- - Proscenic, marchio globale di elettrodomestici, ha annunciato il pre-ordine del suo aspirapolvere Wet & Dry senza cavo WashVac F20 il 15-31 agosto, a seguito di una campagna di crowdfunding di Indiegogo. È disponibile in Germania, Francia, Italia, Spagna e negli Stati Uniti sul sito web Proscenic.

WashVac F20 è un innovativo aspirapolvere wet & dry senza cavo che integra aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, semplificando la pulizia dei pavimenti duri. Può assorbire liquidi ed aspirare i rifiuti solidi contemporaneamente, eliminando qualsiasi tipo di sporco, fango, uova rotte e avanzi di cibo. F20 rappresenta l'ambiziosa visione dell'azienda di offrire alle famiglie una soluzione di pulizia affidabile e intuitiva.

Lanciata su Indiegogo il 20 maggio 2022, la campagna è terminata il 20 giugno, raggiungendo in sole 48 ore l'obiettivo di raccolta fondi, con grande partecipazione degli utenti e discussioni sui social media. "Apprezziamo il supporto che abbiamo ricevuto dalle persone di tutto il mondo e continueremo a fornire prodotti di eccellenza", ha dichiarato Miles Jiang, vice Presidente di Proscenic.

Nel gruppo Facebook F20, i sostenitori della campagna hanno elogiato l'F20 per il suo ampio serbatoio per l'acqua, la durata della batteria, l'eccellente pulizia dei bordi, il design della batteria staccabile e altro ancora. Un utente italiano, Ali Dogan Cicek, ha confrontato attentamente F20 con un modello della concorrenza e ha commentato che F20 eccelle in quasi tutte le funzioni oltre che nei prezzi. Ha dichiarato: "Sono rimasto colpito dalla performance dell'F20! Non vedo l'ora di usare questo elettrodomestico!"

Molti media e influencer hanno dato voce a F20. Finora sui media sono stati pubblicati più di mille articoli su F20. E molti influencer hanno provato personalmente F20, pubblicando video Youtube per condividere la loro esperienza. Un influencer tecnologico, Vac Tech, ha dichiarato: "F20 ha svolto un lavoro eccellente e si è dimostrato molto utile per la casa. È un elettrodomestico straordinario e molto versatile".

Dal 15 al 31 agosto sarà possibile preordinare F20 in Germania, Francia, Italia, Spagna e Stati Uniti sul sito web Proscenic.

