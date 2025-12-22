circle x black
Prosegue alla Camera l’esame del Ddl sicurezza attività subacquee

22 dicembre 2025 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Aula della Camera ha avviato l’esame in II lettura del Disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee, già approvato il 17 luglio scorso dal Senato. Nel corso della seduta del 15 dicembre, è intervenuta la Relatrice, On. Frijia (FDI) che ha riportato una serie di osservazioni, tra cui il fatto che il provvedimento ha l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nazionale, tutelare gli asset strategici, sostenere l’innovazione tecnologica e dare ordine a un settore sinora particolarmente frammentato dal punto di vista normativo. Inoltre, viene sottolineata la crescente importanza economica e ambientale della dimensione subacquea che rappresenta sempre più un abito di sviluppo e competizione internazionale, con implicazioni a livello di risorse energetiche, minerarie, energie rinnovabili, biotecnologie, turismo subacqueo. Infine, la Relatrice ha ricordato che il Ddl si colloca in un quadro di coerenza con gli obblighi internazionali e con le recenti indicazioni europee. In sede di discussione, in Aula, è intervenuto l’On. Casu (PD) che, pur apprezzando l’istituzione di una nuova Agenzia per la Sicurezza delle attività subacquee, ha ricordato che questa debba essere un luogo di sintesi tra competenze diverse. In replica è intervenuto il Sottosegretario di Stato per la Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, ricordando che il Ddl si inserisce in un quadro strategico iniziato con la definizione del Dipartimento per le politiche del mare e con la fondazione del Polo nazionale della dimensione subacquea. Nella seduta del 16 dicembre, il provvedimento è stato, inoltre, esaminato dalla Commissione Bilancio, in sede consultiva, che, al termine del dibattito sulle proposte emendative, ha approvato la proposta di parere favorevole del Relatore On. Barabotti (Lega).

La scheda del provvedimento

