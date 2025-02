Prosegue l’esame in Commissioni riunite del Decreto emergenza e attuazione Pnrr

In settimana, le Commissioni riunite Bilancio e Ambiente della Camera hanno proseguito l’esame in I lettura del Decreto-legge 208/2024, recante misure urgenti per affrontare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra gli interventi previsti dal decreto, oltre a misure volte a contrastare il degrado ambientale e sociale, vi sono anche misure volte a prevedere nuovi piani infrastrutturali straordinari e di attuazione del PNRR. A tal riguardo, le misure introdotte riguardano principalmente il capitolo Repower, tra cui il ruolo del Ministero dell’Ambiente nel definire i criteri per il GSE come garante di ultima istanza. Infine, sono state introdotte alcune norme relative al trasferimento delle competenze del Commissario straordinario MOSE alla nuova "Autorità per la laguna di Venezia". Nel corso dell’esame è stato inoltre presentato un pacchetto di emendamenti da parte dei Relatori, tra questi uno riguarda la Diga Foranea di Genova e nello specifico prevede che il Commissario straordinario possa assumere ogni determinazione necessaria per l’affidamento, l’avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori.

Link al sito della Camera: https://tinyurl.com/49zwtydz