Proteste Canada, arrestati oltre 100 manifestanti a Ottawa

La polizia canadese 'sblocca' Ottawa paralizzata dalle proteste contro le misure decise nel mezzo della pandemia di coronavirus. La stampa locale riferisce di oltre 100 arresti e di più di 20 mezzi portati via nelle scorse ore nell'ambito dell'operazione di polizia per lo sgombero di manifestanti e camionisti dopo che il premier Justin Trudeau ha invocato il ricorso alle leggi di emergenza per mettere fine alla protesta no vax del Freedom Convoy.