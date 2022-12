"Majid Reza Rahnavard aveva 23 anni. È stato impiccato questa mattina in seguito alle proteste in Iran. Di questi crimini contro l'umanità i responsabili dovranno risponderne. Il regime iraniano ha le ore contate. Siamo accanto al popolo che resiste e lotta per la libertà". Lo scrive, su Twitter, la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.