Proteste Iran, Ue: nuovo pacchetto sanzioni contro chi guida repressione

Proteste per Mahsa, arrestate 3 giornaliste nelle ultime 48 ore

I ministri degli Affari Esteri dell'Ue hanno adottato oggi un nuovo pacchetto di sanzioni contro l'Iran, che "prende di mira coloro che guidano la repressione". Lo annuncia via social la presidenza svedese del Consiglio Ue. "L'Ue - si legge - condanna fermamente l'uso brutale e sproporzionato della forza da parte delle autorità iraniane contro manifestanti pacifici".

Almeno tre giornaliste sono state arrestate negli ultimi due giorni in Iran sullo sfondo delle proteste antigovernative innescate dalla morte in custodia di Mahsa Amini a settembre. Lo ha reso noto l'Associazione dei giornalisti di Teheran, precisando che "nelle ultime 48 ore, almeno tre giornaliste - Melika Hashemi, Saideh Shafiei e Mehrnoush Zarei - sono state arrestate".

Nella nota non sono stati forniti dettagli sui motivi dell'arresto delle giornaliste, che lavorano per due giornali e un'agenzia. Secondo il quotidiano riformista Etemad, sarebbero state trasferite nella prigione di Evin a Teheran. Lo stesso quotidiano stima in 79 il numero dei giornalisti arrestati dall'inizio delle manifestazioni nella Repubblica islamica quattro mesi fa.