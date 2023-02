Prove Invalsi maturità 2023, calendario

Le prove Invalsi sono uno dei requisiti d'ammissione all'esame di maturità 2023. I maturandi, durante il mese di marzo, devono affrontare 3 diversi test: uno di italiano, uno di matematica e uno di inglese. L''esito delle prove non influirà sul voto finale dell'esame. Si partirà l'1 marzo.

Le date delle prove Invalsi per i maturandi sono per le classi campione: mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, lunedì 6 marzo. Per le classi non campione da mercoledì 1° marzo a venerdì 31 marzo.