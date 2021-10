PRS IN VIVO rivela la sua nuova "Behaviour-first" brand identity

L`azienda, leader nelle ricerche di mercato, ha ridefinito e modernizzato la propria Brand Identity per riaffermare le sue radici pioneristiche nella scienza comportamentale

PARIGI, 19 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- PRS IN VIVO, agenzia di ricerche di mercato leader mondiale nella consulenza sul packaging, shopper experience e innovazione di prodotto, ha annunciato oggi il lancio della sua nuova brand identity, sviluppata in collaborazione con l`agenzia internazionale di design, Elmwood.

Rompendo le convenzioni del branding nel settore delle ricerche, la nuova identità di PRS IN VIVO è stata progettata con lo scopo di combinare una immagine moderna con la forte eredità dell'azienda, pioniera dell'approccio di ricerca "Behaviour First". Sotto la guida dei co-CEOs Karen Gombault and Olivier Blanchet, PRS IN VIVO collabora con i piu grandi marchi nel settore del commercio al dettaglio e FMCG, applicando scienza comportamentale, avanzati strumenti di biometrica e di AI/machine learning per aiutare i suoi clienti a capire, prevedere e influenzare le scelte dei consumatori.

Negli ultimi dieci anni le ricerche di mercato sono state fortemente influenzate dalle tecnologie digitali. Se da una parte questo ha permesso di ottenere consumer insights in modo piu facile e veloce, ha anche reso la quantità di dati disponibili enorme, difficile da navigare e interpretare veramente per aziende che spesso mancano dell'infrastruttura e delle competenze necessarie. Combinando decenni di esperienza nella scienza comportamentale con le ultime tecnologie digitali nell`ambito della ricerca, PRS IN VIVO aiuta le aziende a decodificare tutti questi dati per comprendere a fondo il reale comportamento dei consumatori. Chiamano questo approccio "The Human Advantage™".

"PRS IN VIVO ha sfruttato il potenziale della scienza comportamentale nelle ricerche di mercato per decenni" dice Olivier Blanchet, co-CEO di PRS IN VIVO GROUP. "Mentre gran parte del mondo della ricerca si è focalizzato sul fornire informazioni poco costose e veloci alle aziende, noi abbiamo sempre dato priorità alla necessità di approfondire e fornire ai nostri clienti informazioni sul reale comportamento dei consumatori."

La nuova immagine di PRS IN VIVO rappresenta queste caratteristiche. Una lente d`ingrandimento che dinamicamente dona chiarezza ad un insieme circolare di punti, rappresentando la capacita' dell`azienda di far chiarezza nella complessità e di fornire una direzione chiara in un mondo di informazioni confuse. La palette di colori vivaci e lo style guide simboleggiano la diversità delle persone e la profonda conoscenza aziendale del comportamento, mentre l'utilizzo contemporaneo di due nuovi caratteri tipografici bilancia umanità ed eleganza con l'innovazione e la precisione rivolte al futuro.

"Quello che ho apprezzato nel lavorare con Elmwood è stato il fatto che hanno immediatamente compreso le nostre radici pionieristiche, la nostra eredita' aziendale e l`hanno utilizzata come punto di partenza per sfidare l`immagine fredda e convenzionale del branding nel nostro settore" ha detto Matt Michaud, Chief Creative Officer di PRS IN VIVO. "Hanno fatto quello che sanno fare meglio: spingerci ad essere audaci e ad andare oltre. Penso che i risultati raggiunti parlino davvero da soli".

"Ammesso che esistano, ci sono pochissime aziende nel settore della ricerca che hanno e agiscono come un brand moderno" ha detto Greg Taylor, Chief Provocation Officer di Elmwood. "la nuova Identity di PRS IN VIVO sfida questa convenzione, portando il mondo del brand nel mondo dell'Insight, catturando perfettamente la loro capacita' di coniugare automazione ed esperienza umana"

Su PRS IN VIVO

PRS IN VIVO (Societa' del Gruppo BVA) e` un'agenzia di consulenza specializzata in shopper e product experience che opera a livello globale, con uffici a New York, Londra, Parigi, Ginevra, Milano, Shanghai e Singapore, attiva in piu` di 50 paesi nel mondo. Siamo specializzati nell`applicazione della scienza comportamentale per aiutare le aziende a prevedere e influenzare le scelte dei consumatori e promuovere la crescita dei loro brands.

Conduciamo ricerche sui consumatori in tutto il mondo, utilizzando le migliori tecnologie disponibili, la nostra decennale esperienza, le nostre conoscenze sulle categorie e sui prodotti, il nostro approccio comportamentale, per aiutare i nostri Clienti a migliorare i loro brands, le loro attivita di marketing e ottenere migliori risultati di business.

Ci dedichiamo a guidare i nostri clienti verso il successo grazie alla passione e dedizione dei nostri teams, il nostro impegno alla partnership e le nostre soluzioni di ricerca, comprovate, affidabili, agili ed innovative.

Su Elmwood

Elmwood e` un`agenzia internazionale di consulenza grafica con uffici a Londra , New York e Singapore. Abbiamo oltre 30 anni di esperienza e tra i nostri clienti ci sono GSK, Heineken, Danone e Mars. Crediamo che la tensione sia alla base dei marchi di successo. Ne sfruttiamo l`energia, trasformando il suo potenziale in design trasformativo.

