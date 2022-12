Psc Proger sviluppa campagna istituzionale di Crown Energy per un’Africa di nuovo green

Psc, Proger Smart Comunication, la società di comunicazione creata da Proger, una delle principali realtà italiane di Ingegneria e Management, che opera a livello internazionale, aggiunge l’Advertising al proprio hub per la comunicazione, sotto la direzione strategica di Luigi Crespi. La creatività di Anna Cerofolini, (già direttore creativo di DagoInTheSky e di Havas Milan per Tim) e la produzione di Psc sono state infatti scelte da Crown Energy, gruppo internazionale con sede in Svezia, per sviluppare la propria campagna di comunicazione, a partire da un video di 60 secondi realizzato con la regia di Ambrogio Crespi.

Il video, che sarà diffuso sui canali digitali della società, racconta il progetto di “Carbon Capture Project” sviluppato da Crown Energy in collaborazione con il governo angolano, per sostenere la diversificazione economica e portare l'Africa verso l’Energy Roadmap 2050.

L’idea creativa nasce osservando la magia dei bambini che spesso realizzano il futuro sperato attraverso la fantasia, così la scala a spirale di un palazzo in Luanda, anima il dialogo tra i due piccoli protagonisti del racconto che, nel segno della terra che torna terra, creano il nuovo mondo in cui la mappa dell’Angola torna rigogliosa di foreste sul claim finale: “Believe it and it will happen”.