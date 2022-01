Psc: Roberto Loiola nuovo amministratore delegato da 1/2

Il gruppo Psc spa rende noto che, in data odierna, il consiglio di amministrazione della società ha comunicato la nomina di Roberto Loiola quale nuovo amministratore delegato, che assumerà l’incarico dal primo febbraio prossimo, quando l’attuale ad, Mauro Moretti, lascerà la carica per motivi personali. Psc, che fa capo alla famiglia Pesce, opera nel settore delle infrastrutture e dell’impiantistica a livello nazionale e internazionale. Tra le più recenti operazioni, l’acquisizione di Italtel spa. “Sono convinto che Loiola, con la sua grande esperienza consolidata in tanti anni ricoperti ai vertici di società molto simili come vocazione di business a Psc, darà un contributo decisivo nel raggiungimento delle sfide verso le quali ci dirigiamo e nel delicato processo di integrazione di Italtel all’interno del gruppo”, afferma il presidente Umberto Pesce.

Roberto Loiola, 56 anni, è un manager che vanta un’ esperienza trentennale alla guida di business globali complessi e fortemente competitivi nei settori delle telecomunicazioni, dell’information technology, delle infrastrutture, dei trasporti e dell’energia. Negli ultimi 4 anni è stato amministratore delegato del gruppo Sirti, che sotto la sua guida ha realizzato con successo un articolato percorso di risanamento societario e una profonda trasformazione.

In precedenza, Loiola è stato amministratore delegato di Nokia Italia, di Nokia Siemens Networks e di Alcatel-Lucent, e ha ricoperto anche all’estero ruoli esecutivi globali nelle medesime aziende, oltre che in Huawei. Ha iniziato la sua carriera nel gruppo Telecom Italia presso Cselt ed è laureato in ingegneria elettronica a Padova. A Moretti il gruppo Psc rivolge i più sentiti ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto e per lo spirito di squadra che ha saputo creare in azienda.