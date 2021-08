Psg apre a cessione Mbappé al Real: "Ma 160 milioni non bastano"

Il Real Madrid offre 160 milioni per Kylian Mbappé? Troppo poco secondo il Psg, che però non esclude la cessione della stella. "Abbiamo detto no, verbalmente, al Real Madrid", dice il direttore sportivo del Psg, Leonardo, come riporta Le Parisien. I media fanno riferimento ad un'offerta dei blancos di circa 160 milioni per l'attaccante di 22 anni. "E' molto lontana da quella che è considerata una cifra sufficiente, lontana da quella che è stata pagata per lo stesso giocatore quando aveva 18 anni (180 milioni al Monaco, ndr). Una parte della somma andrà poi versata al Monaco", dice Leonardo, ricordando che al club del Principato spetterebbero circa 35 milioni su 160. Mbappé ha chiarito che non intende prolungare il contratto in scadenza nel 2022 ed è disposto ad aspettare un anno pur di andare a Madrid. "Se un giocatore vuole partire, non si può trattenere. Ma partirà alle nostre condizioni. La posizione del club è sempre quella di rinnovare il contratto di Kylian, ci sono riunioni in questo senso e quello resta il nostro obiettivo. E' stata fatta una proposta a Kylian, al livello degli altri top player", dice Leonardo. Il ds è convinto che il Real Madrid abbia una strategia: "Questa proposta a 7 giorni dalla chiusura del mercato sembra una strategia per ottenere un no come risposta da parte nostra e dire che hanno fatto di tutto per prendere il giocatore, che sarà libero tra meno di un anno. Ma sono passati due anni da quando il Real Madrid ha avuto un atteggiamento irrispettoso, scorretto e persino illegale dal momento che non è permesso contattare direttamente un giocatore. Questo è inaccettabile".

Leggi anche Real Madrid offre 160 milioni per Mbappé, Psg rifiuta