Psg, Neymar rinnova per altri 4 anni

Neymar Junior rinnova il contratto con il Paris Saint-Germain dove resterà per altri 4 anni. L'accordo tra il brasiliano e il club parigino arriva dopo lunghe settimane di trattative, come riportato da 'L'Equipe'. L'ex giocatore del Barça, che non vuole vivere una nuova estate di voci su un suo possibile trasferimento, firmerà il rinnovo fino al 30 giugno 2026, secondo il quotidiano francese. Neymar, 29 anni, è arrivato al Psg nel 2017 e aveva ancora un contratto in vigore fino al 2022, ma il club francese non ha voluto aspettare rischiando che altre squadre potessero negoziare con lui. Con la firma di questo sabato, il nazionale brasiliano prolungherà la sua permanenza a Parigi a nove anni. Per il brasiliano si parla di un ingaggio da 36 milioni di euro a stagione.