PSG: tegola Mbappè, c'è lesione muscolare

Infortunio per l'attaccante francese, stop di tre settimane

Kylian Mbappé si ferma, vittima di un infortunio muscolare nella gara di ieri sera contro il Montpellier che è stata chiusa dall'attaccante francese nel peggiore dei modi dopo il rigore fallito (ben due volte) e l'errore clamoroso a porta vuota con il palo colpito. Gli esami strumentali svolti da Mbappè hanno confermato i sospetti: c'è lesione al bicipite femorale. Lo stop per il francese sarà di almeno tre settimane. Salterà soprattutto la gara d'andata in Champions League contro il Bayern Monaco.

Una tegola non da poco per il PSG. Di seguito il comunicato ufficiale del club transalpino sulle condizioni del calciatore: "Effettuati gli esami strumentali, Kylian Mbappé soffre di una lesione alla coscia sinistra a livello del bicipite femorale. La sua indisponibilità è stimata in 3 settimane".

Fantacalcio.it per Adnkronos