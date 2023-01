Psicologi Online, il portale che offre l’occasione per riconquistare la propria serenità

Milano, 25 gennaio 2023. Concepito per fornire l’opportunità di ritrovare la propria serenità attraverso il percorso psicologico migliore, Psicologi Online (www.psicologionline.net) è il portale che semplifica e ottimizza la ricerca di una consulenza psicologica in linea con le proprie esigenze, consentendo di individuare, in pochi istanti, lo psicologo o lo psicoterapeuta di cui si ha bisogno. La ricerca si realizza infatti rispetto a vari parametri, tra cui località di riferimento, area di interesse, in studio o videoconsulenza.

Psicologi Online è un’iniziativa, fondata da Emanuele Destro, che interpreta la necessità di normalizzare e promuovere il benessere mentale mediante un servizio di facile accessibilità e di altissima qualità. Una soluzione pratica per evitare di sprecare tempo e denaro.

Ricorrendo alla divulgazione e all’erogazione di servizi di qualità, sono stati messi in discussione i vecchi stigmi legati al chiedere aiuto a uno psicologo. “Come faccio a trovare lo psicologo giusto?” o “riuscirò a risolvere realmente il mio problema?” sono domande che trovano finalmente una risposta subito accessibile ed efficace.

Psicologi Online consente infatti a utente e psicologo di scegliersi vicendevolmente. Attraverso gli elenchi del portale si possono filtrare i professionisti, selezionandoli ad esempio in base al fatto di essere esperti esattamente nella problematica che l’utente desidera risolvere.

È possibile inoltre verificare la scheda personale del professionista, trovare tutte le informazioni utili, capire chi è, leggere le testimonianze di altre persone, prenotare un colloquio, sentire come ci si trova e decidere di proseguire assieme. Molti professionisti forniscono il primo colloquio gratuito, così da provare il servizio senza davvero rischiare nulla.

Percorsi mirati, alta specializzazione e massima tutela di utenti e professionisti

Alla base della piattaforma digitale c’è una stringente selezione di psicologi e psicoterapeuti con preparazione elevata e certificata. Psicologi Online garantisce:

·Percorsi mirati a risultati concreti;

·Alta specializzazione dei professionisti;

·Tutela degli utenti e dei professionisti.

Il percorso psicologico non è del resto solo una questione “tecnica” o di basso costo, ma è il risultato di relazione, emozione, empatia e sensibilità umana. Un match perfetto può avvenire solo con questi presupposti reali.

La soddisfazione nella consulenza psicologica è protagonista

Chi si affida ai professionisti di www.psicologionline.net in occasione del primo colloquio se non si ritiene soddisfatto può richiedere il rimborso dell’importo speso. Sono disponibili inoltre psicologi e psicoterapeuti di tutta Italia.

Quanti preferiscono una consulenza psicologica a distanza (via webcam) approfittano di alcuni vantaggi esclusivi grazie a uno psicologo online, come la comodità di evitare spostamenti e liste di attesa (con conseguente risparmio di denaro per benzina o baby sitter) e un’ampia libertà di scelta (senza vincoli di spazio). Anche per le consulenze a distanza viene chiaramente fornita la massima riservatezza (inclusi gli aspetti tecnologici grazie a una piattaforma criptata, sicura e hipaa compliant).

Ritrova la tua serenità scegliendo il percorso psicologico migliore, con Psicologi Online la soluzione è finalmente a distanza di un click!

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency