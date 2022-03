Psicologia: perché si tradisce secondo la scienza

In collaborazione con Piusanipiubelli.it

Tradimento: quanto è frequente?

Diverse ricerche hanno cercato di stimare quanto il tradimento sia frequente nella popolazione. Uno studio ha dimostrato che circa il 25% di coloro che sono in coppia è infedele. Lo studio ha poi sottolineato che anche se non si tradisce il pensiero di farlo è molto frequente sia nelle donne che negli uomini. Per le prime si parla dell'80% mentre per i secondi il 98%.

Tradimento: la differenza tra uomo e donna

Quando si parla di tradimento ognuno ha una visione differente: alcuni guardano solo alla questione fisica, per altri invece è importante la sfera emotiva. Per le donne tradire significa scambiarsi messaggi teneri o semplicemente tenersi per mano, danno molta più importanza alla sfera emotiva. Mentre per quanto riguarda gli uomini loro considerano tradimento quando c'è un avvicinamento di tipo fisico. In realtà la definizione corretta e completa di tradimento riguarda entrambe le sfere, sia quella fisica che quella emotiva.

Non solo, esistono anche dei piccoli dettagli che dovrebbero far scattare in noi un campanello d'allarme, segnali di un comportamento infedele facilmente riconoscibili.

Il tempo del tradimento

I soggetti tendono ad essere maggiormente infedeli quando sono alla soglia di un nuovo decennio d'età. Questo perché tendono a porsi maggiori domande sulle esperienze di vita fatte e per questo si tende a mettere in discussione diversi aspetti della vita.

Tradimento: quante volte avviene?

Secondo diversi studi chi tradisce lo fa più volte e molto probabilmente lo rifarà. La frase il lupo perde il pelo ma non il vizio rappresenta al meglio i risultati di questo studio: prendendo in esame 484 soggetti adulti, con in corso delle relazioni sentimentali, è risultato che coloro che avevano tradito nella prima relazione avevano maggiore possibilità di tradire di nuovo rispetto a coloro che non lo avevano fatto in precedenza. Chiaramente questo è da considerare come un trend e non un "destino".

Perché si tradisce?

L'infedeltà, come per tutti i comportamenti complessi dell'essere umano, avviene per differenti fattori. Tra questi troviamo quelli relativi alla coppia, relativi al contesto e quelli relativi alla persona. Altri addirittura considerano il fattore biologico, secondo uno studio condotto nel 2010 coloro che avevano la variante del gene del recettore della dopamina possedevano maggiore probabilità di tradimento, rispetto ai soggetti che avevano la variante corta.

Perché non si tradisce?

Ma perché alcuni non tradiscono? I fattori che portano alla fedeltà sono: la soddisfazione della loro relazione, il senso di colpa personale e la paura delle conseguenze.

Tradimento: come rimediare all'errore

Non è detto che il tradimento possa portare per forza alla rottura definitiva.. Sicuramente attraverso l’esperienza del perdono, la cura del legame di attaccamento ferito, l’impegno, il tempo e, a volte, un lavoro psicologico, la coppia può superare queste durissima sfida.. Come sostiene Esther Perel, psicoterapeuta di coppia belga di fama internazionale:

Il dolore del tradimento è profondo. Ma può essere curato. Alcuni tradimenti sono le campane a morto per relazioni che stanno già avvizzendo. Ma altre ci daranno la scossa per nuove possibilità. Il fatto è che la maggior parte delle coppie che hanno provato il tradimento restano insieme. Alcune di queste si limiteranno a sopravvivere, mentre altre saranno davvero in grado di trasformare la crisi in un’opportunità. Saranno in grado di trasformarla in una esperienza di crescita (…). Molte coppie, nel periodo immediatamente successivo a un’avventura, a causa di questo nuovo disordine, possono davvero giungere a un nuovo ordine e affrontano conversazioni profonde con un’onestà e una franchezza che non hanno avuto per decenni.