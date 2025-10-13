circle x black
Pubblicata la Legge sulle retribuzioni dei lavoratori e la contrattazione collettiva

13 ottobre 2025 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 18 ottobre prossimo entrerà in vigore la Legge 26 settembre 2025, n.144, che delega il Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva. Dall’entrata in vigore del provvedimento, l’Esecutivo ha 6 mesi di tempo per adottare decreti legislativi al fine di garantire salari equi e dignitosi per i lavoratori, contrastare il lavoro sottopagato, favorire il rinnovo tempestivo dei contratti collettivi nazionali, rafforzare la contrattazione collettiva come strumento centrale nella regolazione del lavoro. Tra le principali misure previste dalla nuova normativa, ricordiamo: definizione dei CCNL più rappresentativi per ogni categoria quale riferimento di base per il trattamento minimo economico; incentivi alle imprese che rispettano i contratti collettivi più largamente applicati; promozione della contrattazione di secondo livello per adeguarsi al contesto territoriale e settoriale; valorizzazione della partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili d’impresa.

Il testo pubblicato in GU

