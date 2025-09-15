circle x black
Pubblicato il decreto del Mase sui nuovi incentivi per le auto elettriche

15 settembre 2025 | 16.17
In ambito di transizione green con particolare riferimento alla mobilità sostenibile, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2025 il decreto dell’8 agosto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica inerente alla concessione di nuovi incentivi a fondo perduto per il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali con veicoli elettrici previsto nel Pnrr. Il decreto si compone di 17 articoli e prevede lo stanziamento di oltre 597 milioni di euro finanziati con le risorse del Pnrr, destinati a famiglie e imprese con residenza e/o sede legale nelle aree urbane funzionali ovvero città con oltre 50 mila abitanti e area di pendolarismo, per l’acquisto di un veicolo a emissioni zero con la contemporanea rottamazione di un veicolo a motore termico. L’incentivo viene riconosciuto alle persone fisiche per l’acquisto di un’auto elettrica (categoria M1) con un contributo compreso tra 9 mila in caso di Isee uguale o inferiore a 30 mila euro e 11 mila euro in caso di Isee compreso tra 30 e 40 mila euro, alle microimprese per l’acquisto di veicoli elettrici (categorie N1 e N2) fino a un massimo di 20 mila euro per veicolo nel limite del 30% del prezzo d’acquisto. Per poter accedere agli incentivi è necessario utilizzare la piattaforma ad hoc che deve ancora essere attivata da Sogei.

