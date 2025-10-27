Pubblicato il Decreto del MEF per sostenere i progetti strategici per il Paese

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre del Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 13 ottobre 2025, vengono sbloccati 18,48 miliardi di euro per il fondo delle Amministrazioni centrali dello Stato per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. La dotazione complessiva copre un cronoprogramma di spesa dal 2027 al 2036 e riguarda anche interventi giù parzialmente finanziati. Il Decreto indica le linee di investimento e le risorse attribuite per ciascuna amministrazione titolare, che però potranno essere messe a disposizione a seguito dell’adozione di successivi decreti contenenti: l’individuazione dei singoli interventi nell’ambito delle linee di investimento; identificazione di ogni progetto con il Codice Unico di Progetto, CUP; completare il progetto con il cronoprogramma procedurale. Inoltre, il Decreto evidenzia l’importanza della trasparenza e del monitoraggio della spesa pubblica, richiamando norme vigenti quali l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e l’utilizzo del CUP.

Il testo pubblicato in GU