Pubblicato il Decreto del Mef sulla Global minimum tax

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 7 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre, indica gli elementi e chiarisce le modalità di presentazione del modello dichiarativo e del versamento della relativa imposta dovuta, oltre alla disciplina sanzionatoria in caso di inadempienza. Ricordiamo che nel nostro Paese le imposte integrative si suddividono in tre categorie in linea con quanto disposto dall’OCSE: imposta minima integrativa, applicata alle controllanti capogruppo italiane di gruppi nazionali o multinazionali o partecipanti intermedie; imposta minima suppletiva, dovuta a imprese italiane di gruppi multinazionali; imposta minima nazionale, applicata direttamente alle imprese italiane prima dell’intervento delle due precedenti imposte. Il provvedimento del MEF si articola in otto articoli che delineano in modo chiaro l’intero processo dichiarativo e di versamento dell’imposta. Si parte dall’articolo 1, che fornisce le definizioni di base necessarie per comprendere il testo. Successivamente, l’articolo 2 stabilisce gli obblighi dichiarativi per gli esercizi successivi al 31 dicembre 2023, fissando il perimetro temporale di applicazione. L’articolo 3 entra nel merito dei contenuti della dichiarazione fiscale, mentre l’articolo 4 spiega le regole di compilazione, fornendo indicazioni pratiche per evitare errori. L’articolo 5 definisce i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione, garantendo certezza sui tempi. A seguire, l’articolo 6 disciplina le modalità di versamento dell’imposta, mentre l’articolo 7 affronta il tema delle eccedenze e delle procedure di rimborso, assicurando trasparenza nella gestione di eventuali crediti. Infine, l’articolo 8 individua i casi di inadempimento che possono comportare sanzioni, completando il quadro normativo con le conseguenze in caso di violazioni.

Il testo del decreto pubblicato in GU