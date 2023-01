Puccini: svelato il mistero di 'Cori', la giovane amante piemontese ora ha un nome

E' stato risolto uno degli enigmi più intriganti intorno alla vita sentimentale di Giacomo Puccini (1858-1924): è stata identificata, infatti, con precisione "Cori", la giovane amante che sconvolse la vita del grande compositore lucchese, sulla cui identità si sono interrogati per un secolo i biografi dell'autore di "La bohème", "Tosca" e "Madama Butterfly". Si tratta di Corinna Maggia (Cossato, Biella, 14 febbraio 1881 - Andora, Savona, 24 aprile 1973), che Puccini conobbe all'inizio del 1900. Nelle lettere pucciniane è chiamata Cori, "la torinese", "la piemontese" o "il Piemonte". Nel 1911 sposò l'avvocato Edgardo Rodina. Nel 1905 pubblicò un libro intitolato "L'insegnamento dei lavori donneschi e dell'economia domestica nella scuola elementare pratica".

A presentare per la prima volta l'dentità di "Cori", la rivale di Elvira Bonturi, fidanzata e dal 1904 moglie del musicista, sono i musicologi Francesco Cesari e Matteo Giuggioli, curatori del terzo volume dell'Epistolario di Giacomo Puccini, fresco di stampa da Olschki editore, che abbraccia il triennio 1902-1904. Il volume offre al lettore 884 missive, di cui circa un terzo inediti.

Il mistero dell'identità è stato svelato grazie a un'inedita minuta di un telegramma di Puccini ritrovata di recente da Dieter Schickling e Gabriella Biagi Ravenni durante le loro ricerche sui documenti di Torre del Lago, dove è custodito l'Archivio storico della 'Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini'.

Spiegano Cesari e Giuggioli nell'introduzione al terzo volume dell'epistolario pucciniano: "È l'unico documento in cui siano indicati nome e cognome, Corinna Maggia, della giovane amante piemontese. Nelle lettere del triennio, la presenza di Corinna aleggia in maniera diffusa, ma necessariamente in forma riflessa: nelle tante allusioni reperibili non solo nelle lettere a Elvira, ma anche in quelle alle sorelle, agli amici Ferruccio Pagni e Alfredo Vandini, a Luigi Illica e a Giulio Ricordi".

Il carteggio tra i due amanti, che fu senz'altro copioso, è a tutt'oggi quasi interamente perduto. Degli anni 1902-1904 sopravvivono solo due minute di Puccini, legate entrambe a momenti di crisi: la prima in occasione di un litigio forse passeggero, la seconda, ben più importante, in corrispondenza dello strappo finale nell'autunno del 1903.

"Il fatto stesso che queste missive, entrambe conservate nell'archivio del compositore, siano delle minute, lascia intendere che si tratti delle tracce residuali di un corpus sottoposto poi, con tutta probabilità, a una efficace opera di rimozione", scrivono sempre Cesari e Giuggioli nell'introduzione al terzo volume edito da Olschki.

Nel triennio 1902-1904 il quadro delle relazioni personali di Puccini, in famiglia, tra gli amici e in ambito lavorativo, si pone in rapporto di continuità con quello degli anni precedenti. Nella cerchia familiare, la relazione più violentemente scossa dagli avvenimenti è quella con Elvira, destinata a mantenere un andamento sussultorio anche dopo che la loro unione viene sancita dal matrimonio, il 3 gennaio 1904. A sconvolgerla è proprio a relazione che Puccini intrattiene già da alcuni anni con una ragazza di Torino, "Cori", assai più giovane di lui. Una liaison la cui esistenza era diventata ormai di pubblico dominio.

Scrivendo a Elvira - spiegano sempre Cesari e Giuggioli nell'introduzione al volume - Puccini tenta invano di tranquillizzarla, dichiarando che la sua passione per la giovane amante si è molto affievolita, ma la gelosia di Elvira è incontenibile ed egli è sempre più insofferente: si sente braccato, controllato, persino circondato giacché più passa il tempo, più i familiari e gli amici si schierano dalla parte di lei. Si trova a renderle conto meticolosamente dei suoi spostamenti, delle sue attività, dei suoi incontri.

Le lettere rivelano come quella gelosia, esasperata e paranoica, stia prostrando Elvira dal punto di vista fisico e psicologico. Gli sbalzi d'umore che la portano a troncare d'improvviso la comunicazione epistolare durante i viaggi di Puccini sono anche, con tutta evidenza, la causa principale dei suoi disturbi alimentari.

(di Paolo Martini)