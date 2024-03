Puglia. Corso “Cheer Coach” e il mondo Cheerleading cresce

Si è concluso il corso di formazione “Cheer Coach” ASI Cheerleading, tenutosi a San Severo in provincia di Foggia presso la palestra delle Moonlight Cheerleaders in Via Guido Rossa 73 per la parte teorica, e presso il Palazzetto Cupola Geodedica in Via Mazzini snc per la parte pratica.

La due giorni promossa e organizzata dalla Coordinatrice del settore ASI Cheerleading Nazionale Marysol Cipriani, ha riscosso un notevole interesse e ha visto la partecipazione delle squadre Starlights di Parma, Moonlight Cheerleaders di San Severo, Dolphin Cheers di Manfredonia, Live Your Body Cheers di Lecce e Spes Cheer di Mestre.

Il corso di formazione, inoltre, ha dato ai neo coach la possibilità di confrontarsi con altre realtà sportive del territorio con routine dance e acrobatiche (proprie del Cheerleading) durante le manifestazioni “Torneo Nazionale T’IENSHU KUNG FU” tenutosi presso il Palasport Falcone e Borsellino e la partita di calcio del Maracana’/Virtus Bisceglie tenutasi presso lo Stadio Ricciardelli sempre a San Severo.

“Desidero ringraziare – dichiara Marysol Cipriani – il lavoro svolto altamente professionale, Karina Alexandra Cortez e le coach Maria Grazia Cipriani e Auora Pistillo che hanno parlato delle regole base/intermedie/avanzate del Cheerleading, di come si forma una routine e quali sono gli elementi principali; il dott. Nicola Russo che è intervenuto sull’importanza della preparazione atletica, la giornalista e addetto stampa Asi Regione Puglia Veronica Buono che ha sottolineato l’importanza della comunicazione come veicolo di divulgazione anche sui social; la dott.ssa Giuliani Goduti che ha spiegato l’importanza della personalità giuridica nel settore delle Asd e infine la responsabile di segreteria, Patrizia Cavallone che ha moderato e coadiuvato il Cheer Coach. Il nostro obiettivo – conclude Cipriani – è quello di far conoscere ed apprezzare la disciplina del Cheerleading oltre i confini geografici della nostra nazione”.

Un sincero augurio va ai nuovi coach: Chiara Toscano, Chiara Tosiani, Erika Calestani, Elena Caggiati, Gabriel Saran Boonphum, Irene Mimmo, Federica Iantosco, Marta Pistillo e Mida Rubino.

Viva il Cheerleading.

