Puma lancia la sua collezione NFT

In occasione della NY Fashion Week, Puma, colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo, ha presentato la sua ultima linea di sneakers e ha confermato di essere vicino allo sbarco nel Web3. I nuovi modelli saranno accompagnati da una collezione NFT per celebrare la digitalizzazione integrale del marchio. Puma entra nel Metaverso con un piano articolato e studiato nei dettagli; gli obiettivi dichiarati sono quelli di dare vita ad una comunità on chain coesa e fidelizzata, e di garantire nuovi orizzonti commerciali al futuro dell’azienda.