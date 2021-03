Puntata speciale di Personal Doctor durante la Winter School di Motore Sanità Gianni Amunni: “Si all’innovazione farmacologica ma massima attenzione a garantire sostenibilità delle cure oncologiche”

Roma, 31 marzo 2021- Puntata speciale di PERSONAL DOCTOR di Mondosanità, all’interno della 2 giorni della Winter School “CALL TO ACTION PER UN SSN INNOVATIVO E RESILIENTE... SE CORRETTAMENTE FINANZIATO”, di Motore Sanità: ‘Innovazione farmacologica e appropriatezza di accesso: diritti/doveri del cittadino/paziente malato oncologico’, realizzata con l’obiettivo di fare il punto sull’importanza dell’accesso alle terapie innovative e su quale possibile impatto per il cittadino.

Il professor Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO e Responsabile Rete Oncologica Regione Toscana, ha spiegato come “il tema deve tener conto della pressione mediatica e commerciale che si determina sulla complessità dell'oncologia. È fondamentale distinguere tra innovazione vera e novità e allo stesso tempo garantire il diritto alla prima secondo criteri forti di appropriatezza di accesso. L'attenzione all'innovazione farmacologica è un’acquisizione importante per l'oncologia, ma deve andare di pari passo con l'attenzione a percorsi di qualità ben strutturati che possono nella stessa misura offrire risultati importanti. L'introduzione di innovazioni, spesso ad alto costo, non può non escludere azioni di partnership che contribuiscano a garantire la sostenibilità delle cure oncologiche"

