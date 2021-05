Putin-Biden, vertice a Ginevra 16 giugno

Il vertice tra Vladimir Putin e Joe Biden si terrà a Ginevra il 16 giugno. Lo ha confermato oggi la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "I due leader discuteranno un'ampia gamma di questioni urgenti, mentre cercheranno di ristabilire la stabilità e prevedibilità delle relazioni tra Russia e Stati Uniti", si legge nella dichiarazione.

L'incontro, il primo faccia a faccia tra i due leader dall'insediamento di Biden alla Casa Bianca, avverrà quindi, come era stato già anticipato, alla conclusione del primo viaggio all'estero del presidente americano che parteciperà al G7 in Cornovaglia, dall'11 al 13 giugno, per poi andare a Bruxelles il 14 per il vertice della Nato e il vertice Usa-Ue.

L'annuncio ufficiale dell'incontro arriva dopo settimane di preparazione culminate con il colloquio di ieri tra i due consiglieri per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan e Nikolay Patrushev, definito, in una dichiarazione congiunta, "un importante passo in preparazione del previsto summit Usa-Russia". "Le discussioni si sono svolte in modo costruttivo e, nonostante le notevoli differenze, ha permesso una migliore comprensione delle reciproche posizioni", proseguiva la dichiarazione.

Anche il Cremlino conferma che il primo vertice fra Biden e Putin si terrà a Ginevra il prossimo 16 giugno, "come concordato". "Relazioni bilaterali, stabilità strategica, soluzione dei conflitti regionali e cooperazione contro le pandemie saranno fra i temi che i Presidenti di Russia e Stati Uniti intendono discutere durante il loro incontro a Ginevra il 16", si legge nel comunicato diffuso dal Cremlino. "Si intende discutere lo stato attuale e le prospettive di ulteriori sviluppi nelle relazioni fra Russia e Stati Uniti, i problemi di stabilità strategica come questioni di attualità nell'agenda internazionale, inclusa la cooperazione nel contrasto alla pandemia di covid e la soluzione dei conflitti regionali".