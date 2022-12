La propaganda russa presenta Vladimir Putin come Babbo Natale. Almeno questa è la lettura di Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell'Interno dell'Ucraina, che su Telegram stigmatizza un video diffuso da canali russi. Nella clip si vede un Babbo Natale in azione nella casa di una famiglia: si muove con attenzione distribuendo doni per grandi e bambini. La somiglianza con Putin, effettivamente, c'è.