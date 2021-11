Putin in India il 6 dicembre

Il Presidente russo Vladimir Putin si recherà in visita in India il 6 dicembre, ha reso noto il Cremlino. E' il secondo viaggio all'estero di Putin dall'inizio della pandemia, dopo la missione lampo a Ginevra lo scorso giugno per il vertice con il Presidente americano Joe Biden. La visita si svolge pochi giorni prima del 'summit delle democrazie' organizzato dal Presidente americano, a cui l'India è stata invitata e la Russia no. Putin il 6 incontrerà il Premier indiano Narendra Modi con cui discuterà dei "futuri sviluppi della partership strategica privilegiata fra i due Paesi" e delle questioni globali più urgenti, fra cui la cooperazione in seno al G20, al Brics e all'Organizzazione per la cooperazione di Shangai.

In occasione del vertice saranno firmati numerosi accordi, anche nel settore della Difesa, anticipa l'agenzia russa Tass. Fra questi, vi è un documento per la cooperazione tecnico militare per il periodo 2021-2031. Si svolgerà anche una riunione dei ministri degli Esteri e della Difesa (il cosiddetto formato 2+2) e della Commissione militare congiunta, precisano i media indiani. A dicembre, saranno consegnati all'India le prime batterie di missili russi per la difesa anti aere S-400.

Lo scorso settembre, Biden ha accolto Narendra Modi alla Casa Bianca "per rinnovare la stretta relazione fra i due Paesi a programmare un nuovo percorso per far avanzare la partnership fra le due più grandi democrazie del mondo", come aveva precisato la Presidenza americana.