Putin, la bomba atomica e la guerra: cosa ha detto Orsini - Video

Dovremmo far vincere la guerra a Putin per evitare che usi la bomba atomica? La risposta del professor Alessandro Orsini a Cartabianca fa discutere. L'esperto, da settimane presenza costante in tv mentre si discute della guerra tra Ucraina e Russia, in un ragionamento più ampio risponde ad una domanda perentoria posta in trasmissione. "Se lei pone il discorso in quest'ottica, le rispondo di sì, anche se io ho una soluzione diversa da quella che propone lei. Se lei mi dice 'dobbiamo far vincere la guerra a Putin oppure dobbiamo tenerci le bombe atomiche', allora io dico facciamo vincere la guerra a Putin". (immagini raiplay.it)