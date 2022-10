Putin scrive a Xi: "Cina ha ruolo importante su questioni cruciali"

"La Cina gode di autorità e prestigio nella scena internazionale e svolge un ruolo importante quando si tratta di affrontare questioni cruciali". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio alla sua controparte cinese, Xi Jinping, in occasione del 73esimo anniversario della Repubblica popolare cinese. "Le relazioni fra Russia e Cina si sviluppano in modo dinamico e nello spirito di una partnership complessiva e di cooperazione strategica. Malgrado la turbolenta situazione globale, siamo riusciti a cooperare con successo in diversi settori e a unire gli sforzi per costruire un ordine mondiale più democratico e giusto, combattendo le nuove minacce e sfide", ha scritto Putin ribadendo la sua disponibilità a proseguire il dialogo e la stretta cooperazione.