Un ragazzo di 14 anni è stato travolto da un'auto a Montpellier, in Francia, al termine della partita Francia-Marocco, ed è morto per le conseguenze delle sue ferite dopo il ricovero in ospedale. Ad annunciarlo è stata la prefettura del dipartimento del Hérault. Secondo quanto riporta Bfmtv, il ragazzo sarebbe stato investito da un automobilista attualmente ricercato. Il veicolo è stato trovato dagli inquirenti e messo sotto sequestro.