Qatar 2022, Aguero e il volo 'da incubo' verso i Mondiali - Video

Un viaggio verso il Qatar a ritmo di samba per l'ex calciatore argentino, Sergio Aguero. La stella del Manchester City e della Seleccion, che ha dato l'addio al calcio nel dicembre 2021, vola in Qatar per assistere ai Mondiali 2022. Dettaglio: in aereo l'argentino è 'accompagnato' da una ricca pattuglia di tifosi del Brasile. L'avamposto della torcia della Seleção anima il viaggio con cori, canti e balli. "Tutto il viaggio così", commenta Aguero in un video in cui appare scherzosamente avvilito anche a causa della storica rivalità tra Argentina e Brasile.