Qatar 2022: Argentina-Francia "spacca" bookmaker e scommettitori ma in quota Messi vince il duello con Mbappé

Quote alla pari per la sfida decisiva: i Bleus partono a 2,83, l’Albiceleste insegue a 2,84. La Pulce “batte” il francese per il titolo di capocannoniere e di miglior giocatore

Roma, 16 dicembre 2022 – Sarà la finale più equilibrata delle ultime edizioni, almeno secondo le previsioni degli analisti. La sfida decisiva di domenica tra Argentina e Francia a Qatar 2022 si apre praticamente alla pari nelle valutazioni dei bookmaker e nelle scelte degli scommettitori. Si parte dall'«1X2» per i 90 minuti regolamentari, con i Bleus a 2,83 su Planetwin365 contro il 2,84 dell'Albiceleste e il 2,90 del pareggio. Perfettamente divise, invece, le giocate effettuate finora, con entrambe le squadre al 34% delle preferenze e il pari poco più indietro al 32%.

Quattro degli ultimi cinque precedenti tra le due squadre (tra Mondiali e amichevoli) sono finiti con la vittoria dei sudamericani, ma quattro anni fa in Russia fu la Francia ad avere la meglio con uno spettacolare 4-3 agli ottavi di finale. Protagonista di quell'incontro fu Mbappé, autore di una doppietta, e anche stavolta l'attaccante del Psg è tra i giocatori più attesi: nelle scommesse sui gol la sua firma vale 2,95 su Planetwin365, anche se davanti a tutti - in un duello sulla carta esplosivo - gli analisti piazzano Messi, la cui rete pagherebbe 2,75. Il duello tra i due fuoriclasse prosegue anche sul tabellone del capocannoniere e di miglior giocatore del torneo: in entrambi i casi è l'argentino a spuntarla - rispettivamente a 1,85 e 1,18 - con il talento francese che insegue a 2 per il titolo di "top goalscorer" e a 5 per quello di MVP. Tra i giocatori nel mirino dei betting analyst spiccano poi Giroud (il cui gol è dato a 3,85) e Alvarez (4,25), con le sorprese Dybala e Hernandez dati a 5 e 13 tra i possibili marcatori.

In primo piano anche le opzioni supplementari e rigori: in entrambi i casi i quotisti danno le squadre alla pari, sia per l'extra time (entrambe a quota 10), sia per i penalty (a 9). Sul fronte cartellini, i più a rischio sembrano invece Romero per l'Argentina (a 2,65) e Hernandez per la Francia (3,40).

Parte invece con la Croazia in vantaggio la finale per il terzo e quarto posto contro la rivelazione Marocco. Modric e compagni sono quotati a 2,36 su Planetwin365, con la squadra di Regragui poco più in alto, a 3,05 (a 3,35 la «X» al 90'). Almeno tre le reti complessive previste nel corso dell'incontro, con l'Over 2,5 dato a 1,77, con buone possibilità che entrambe le squadre vadano a segno (a 1,65). È Kramaric ad aprire le scommesse sui gol (a 3,25), mentre per il Marocco si conferma En-Nesyri a 3,50.

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, con il brand Planetwin365, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584)