Qatar 2022, attesa per Brasile e Portogallo: i temi di oggi

Si gioca la seconda giornata per i gruppi G e H

Si gioca il secondo turno dei gironi G e H ai Mondiali in Qatar. Riflettori sul Brasile e sul Portogallo che, con una vittoria, potrebbero qualificarsi agli ottavi. Attese le prestazioni di Richarlison, dopo la doppietta all'esordio, e di Cristiano Ronaldo, dopo il gol che lo ha portato al record per aver segnato in tutte e cinque le edizioni dei Mondiali a cui ha preso parte.

La partite: alle 11 Camerun-Serbia, alle 14 Corea del Sud-Ghana, alle 17 Brasile-Svizzera, alle 20 Portogallo-Uruguay.