Qatar 2022, deputato partito Zelensky: "storia punirà Fifa e Russia"

"Questo non è il primo scandalo per la Fifa. L'organizzazione ha una lunga storia di corruzione con protagonisti diversi regimi autocratici, tra cui quello russo. Quindi non mi sorprende, ma la storia punirà entrambi". Lo afferma all'Adnkronos il deputato ucraino e membro della commissione Affari Esteri, Sviatoslav Yurash, che fa parte del partito Servitore del Popolo del presidente Volodymyr Zelensky, commentando la notizia secondo cui la Fifa avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di pronunciare un discorso prima del calcio d'inizio della finale dei Mondiali.

Sottolineando come il legame tra Mosca e la Fifa sia molto solido, Yurash ha ricordato il mondiale di calcio assegnato, anche quello tra le polemiche, alla Russia nel 2018. "In quel caso non è chiaro quanto accadde e diversi giornalisti fecero delle inchieste che fecero emergere la corruzione", prosegue il deputato, secondo cui la notizia del rifiuto di far parlare Zelensky è "triste".

Yurash spiega quindi che insieme agli "uomini e alle donne dello sport ucraino" non hanno ancora deciso se boicotteranno la finale. "A dire la verità guardare la partita non è in cima alle mie priorità al momento", spiega, sottolineando come anche oggi ci sia stata un'ondata di attacchi missilistici contro il territorio ucraino.