Qatar 2022, Fiorello ego rapper a sostegno diritti Lgbtq+

'Metti la fascia al braccio e non aver Fifa', in uscita videoclip nel quale lo showman 'rappa' contro la decisione della Fifa di non permettere ai giocatori di esporre la fascia arcobaleno'

Fiorello si trasforma in Fiorellazza, il suo alter ego rapper, e in "Aspettando Viva Rai2!", torna a parlare di diritti in riferimento ai Mondiali di Calcio in Qatar. Questa volta lo fa con un vero e proprio videoclip nel quale rappa contro la decisione della Fifa di non permettere ai giocatori di esporre la fascia arcobaleno in segno di sostegno dei diritti Lgbtq+.

Il testo irriverente, in stile Fiorello, dice "La parola Love tu non la capisci, la metto al braccio e tu mi ammonisci. Ma io me ne sbatto, non cedo al tuo ricatto, metto la fascia al braccio anche se a te non piaccio. L'amore non si schifa, metti la fascia e non avere Fifa. Anche se a te non piaccio, l'amore non si schifa e non avere Fifa". Fiorello dal 5 dicembre sarà in onda su Rai2 con "Viva Rai2!", ogni mattina dal lunedì al venerdì alle 07.15 del mattino.